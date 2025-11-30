El expresidente Álvaro Uribe había acostumbrado al país a escucharlo siempre. Cuando llegó al poder, se convirtió quizás en el primer gobernante colombiano que accedía sin reparos a medios en cualquier rincón de Colombia. Sin embargo, en los últimos años, el exmandatario había guardado un discreto silencio. Por más de tres años, en la recta final de su proceso judicial, estuvo completamente alejado de los micrófonos.

“Llevaba muchos años sin dar una entrevista a un medio nacional...Le pido comprensión a todos los medios. No ha sido por repelencia, han sido años difíciles, de mucha reflexión, de muchas dificultades, y tengo un motivo de agradecimiento. Cuando Vicky Dávila estaba como directora de SEMANA, ella y su equipo publicaron los audios del proceso que le fueron mostrando a la opinión pública que conmigo se venía cometiendo una injusticia“, dijo el expresidente al inicio de la entrevista.

En su conversación, de casi dos horas, el exmandatario habló de todo: de su vida personal, de su familia, de los protagonistas del país, pero especialmente del 2026 y lo que se juega Colombia en la contienda electoral que viene.

Estas son sus 15 frases más reveladoras:

1.“Tenemos que ganar las elecciones”

El expresidente había hecho una petición antes de dar la entrevista: no ser portada. El exmandatario creía que quienes deberían tener ese espacio son los candidatos del partido. “Si le hubiera aceptado la portada, hubiera madrugado a pedir que me tiñeran el pelo (risas). A todas las personas que tienen la paciencia de escuchar esto, muchas gracias. Tenemos que ganar (las elecciones)“, aseguró.

El expresidente asegura que para eso se necesita una gran coalición, desde Fajardo hasta Abelardo, pero aseguró que el camino para definir quién será la carta de su partido para esa contienda debe ser elegido por los candidatos. “No debo participar en ellas. El partido tiene sus instancias, tiene también una comisión de ética, y hay que permitir que sean esas instancias las que tomen decisiones o hagan indicaciones”, aseguró.

“Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso. Por eso he sido muy prudente con todas las personas con quienes hay afinidad para sacar adelante la democracia y seguiremos con esa prudencia; ojalá”, agregó.

“Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso",dijo Uribe sobre la idea de una coalición desde Fajardo hasta Abelardo. | Foto: COLPRENSAS / SEMANA

2. “Las mejores fórmulas son las que acuerden los propios candidatos”

El exmandatario no quiso entrar en detalle sobre los mecanismos electorales que vienen. “Las mejores fórmulas son las que acuerden los propios candidatos. Nosotros, sugiriendo esto del doctor Abelardo al doctor Fajardo, que es un espectro muy amplio y conveniente para la democracia, no debemos imponer fórmulas. Lo que ha pedido el partido, por intermedio del doctor Gabriel Vallejo, es que, cualquiera que sea la fórmula, el candidato o candidata o los candidatos del Centro Democrático tendrán que acudir a esa fórmula en representación del Centro Democrático".

3. ″He podido hablar con el expresidente Gaviria, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras"

Uribe habló de los dos protagonistas políticos y de su posibilidad de sumarse a esa alianza que él sueña. “A ellos los veo con una muy justificada preocupación por Colombia. Lo han hecho de manera muy constructiva y valoro ese trabajo. He podido hablar con el expresidente Gaviria, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hablé hace unos meses con el doctor Sergio Fajardo, personalmente, y después por teléfono. Ustedes saben mis conversaciones con tantos de ellos, mi aprecio por Vicky Dávila, por el doctor Abelardo. He hablado con el doctor Juan Carlos Pinzón. Creo que casi todas estas conversaciones han sido públicas. A mí no me gusta en la vida política tener reuniones que no sepa la opinión”.

Y se refirió también a lo que se necesita en este momento: “Creo mucho en los líderes con energía, con convicciones, con honestidad total. Casi que tendríamos que hacer un examen del Gobierno Petro para ir definiendo, por contraste, las condiciones que debería tener el próximo presidente de Colombia”.

4.“En esta edad de la vida, yo no estoy para que me empujen, sino para ayudar a empujar”

El expresidente se negó a lanzar un pronóstico de cómo puede irle al Centro Democrático en las elecciones parlamentarias de marzo. “En mi larga carrera política, y ya estoy muy viejo, nunca he hecho pronósticos. Les he dicho: en lugar de ponerse a hacer pronósticos, dediquémonos a trabajar, trabajar y trabajar. Por ejemplo, en mi caso, dicen: “Que Uribe encabece”. ¿Para qué? En esta edad de la vida, yo no estoy para que me empujen, sino para ayudar a empujar. Por eso dije, hombre, si hay alguna decisión favorable judicial en mi caso, pónganme en una lista cerrada en el puesto 25. Y eso es lo que hay hasta ahora“.

Sobre la lista dijo: “Hay más de 100 inscritos. Ha habido un proceso de evaluación de desempeño, de hojas de vida, que lo encomendó el director del partido a personas y a instituciones muy serias. Yo no puedo decirle quiénes van a participar en esa lista. Si usted me pregunta aisladamente por algunos nombres, y yo lo sé, le puedo decir“.

5. “No hay que despreciar su fortaleza, tampoco echarnos a llorar”

El exmandatario aseguró que el actual presidente tiene una enorme fuerza electoral que no hay que despreciar. “En público, he dicho que el presidente Petro no se eligió solo por su dialéctica, bastante equivocada, extremo izquierdista, sino también por errores que se cometieron antes”, reconoció.

“No hay que despreciar su fortaleza, tampoco echarnos a llorar. Las victorias no se presuponen, se logran con el trabajo. Si trabajamos bien, es posible conquistar esa victoria”, agregó.

Sobre la inclusión del primer mandatario en la lista Clinton aseguró: “Yo no me he referido a eso, no lo voy a hacer. Cada cual tiene que examinar su alma”.

6. “Él es el candidato para avanzar en la destrucción democrática de Colombia”

Uribe advirtió que la llegada de Iván Cepeda al poder sería nefasta para Colombia. “Él no es una persona veraz. El senador Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, menos ante un juicio que no ha tenido, lo que se probó en los computadores no alterados de Raúl Reyes. El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo. Pero, además, el senador Cepeda, si se hubiera judicializado la fuga de Santrich y de Iván Márquez, tendría que responder ante un juzgado. Y no veo que pudiera salir avante. Simplemente, eso se ha pasado de largo en Colombia. Eso condujo también al asesinato del doctor Miguel Uribe Turbay. Con todo ese proceso de La Habana fortalecieron la capacidad de los criminales. En 2010 habían perdido capacidad para poder cometer magnicidios, como el que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Turbay.

“Él no es una persona veraz", dijo el expresidente sobre Iván Cepeda. | Foto: NELSON CÁRDENAS

Con Iván Márquez preso o extraditado, no se habrían fortalecido como se han fortalecido si no hubieran tenido esa indulgencia con la coca. En 2010, Colombia, después de descontarle a la producción de coca los decomisos, entregó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado fueron 1.815. Entonces, en todo eso tiene responsabilidades el senador Cepeda".

“Él es el candidato para avanzar en la destrucción democrática de Colombia”, aseguró.

7. “Es un gran amigo y defensor de la dictadura narcoterrorista de Maduro”

El exmandatario asegura que uno de los riesgos que tendría el país si gana Cepeda viene de Venezuela. “Es un gran amigo y defensor de la dictadura narcoterrorista de Maduro. Este Gobierno ha cometido ese enorme error de la zona binacional”, aseguró.

“El cartel de los Soles, encabezado por Maduro y parte de su equipo, es hoy un objetivo militar legítimo de Estados Unidos. Con la zona binacional, al llevar allí a los soldados de Colombia, lo que quieren es extender ese objetivo de Estados Unidos, ese objetivo militar legítimo, a los soldados colombianos. Eso no se puede permitir. Eso que ha hecho el petrismo, el senador Cepeda, le hace un gran daño a Colombia.

Por eso, una de las primeras decisiones que se deberían tomar el 7 de agosto del año entrante, en un nuevo Gobierno, es eliminar esa zona binacional", detalló.

8. “Con esa estigmatización los amigos interpretaban que el presidente Petro quería que asesinaran a Miguel Uribe Turbay”

El expresidente recordó varias veces al asesinado precandidato, Miguel Uribe Turbay. “Hoy aparece una hipótesis muy seria de la participación de Márquez con ese poderío del dinero del narcotráfico en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Pero también a eso ha ayudado la estigmatización permanente. Por ejemplo, la estigmatización del presidente Petro. Puede ser que él no haya dado la orden directa, pero con esa estigmatización los amigos interpretaban que el presidente Petro quería que asesinaran a Miguel Uribe Turbay. El presidente Petro vive de la estigmatización“, dijo.

Álvaro Uribe aseguró que Gustavo Petro sí tiene responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Luego agregó: “él pudo no haber dicho maten a Miguel Uribe Turbay, yo no podría decir que él dijo “mátenlo”. Pero todos esos señalamientos, el fortalecimiento del narcotráfico, donde participaron decisiones de Cepeda en el proceso de paz de 2016 y en esto de la ‘paz total’, y en la fuga de Santrich y de Iván Márquez, todo eso ha creado condiciones para cometer magnicidios como el de Miguel Uribe Turbay”.

9. “Tenemos que denunciar esta destrucción de la patria”

Ante el riesgo de lo que puede pasar, el expresidente asegura que hay que tomar posición. “Y quiero decir lo siguiente: denunciar estos temas, advertir, no puede ser para que algunos que quieren suceder al presidente Petro digan: “Es que son extremistas”. No, señor. Aquí lo que puede ocurrir es que, por posar de moderados, vayamos a tener un extremismo de indulgencia con los destructores de la patria. Eso no se puede permitir”, aseguró.

“He sido muy respetuoso con todas las personas que están y que hemos citado, con quienes nos hemos reunido y lo seré. Pero lo que no se puede permitir es que posen algunos de moderados y de centristas para crear un contraste con nosotros. Tenemos que denunciar esta destrucción de la patria, que está en números”, agregó.

Más adelante dijo: “Dejemos de motejar a las personas de extremistas. El país está en una situación tal que necesita un Gobierno fuerte, con toda la determinación para las reformas profundas. Lo grave sería, por condescendencia y por apariencias de centro, hacer reformas a la mitad o manejar el statu quo actual, que es desastroso. Se necesita un Estado fuerte, reformas profundas para un país seguro, con bienestar social, equidad, emprendimiento, por favor, y un Estado pequeño".

10.“Ellos han dicho que no y aquí hay que cumplir la palabra”

El expresidente rechazó las versiones de que sus hijos entren a ser protagonistas en la contienda electoral. “Ellos han dicho que no y aquí hay que cumplir la palabra. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaron si iba a aceptar una postulación a la vicepresidencia, dije: yo no puedo. No me luce crear una discusión institucional. Que de pronto digan que no tengo impedimento para reemplazar al presidente, pero yo no iba a someter al país a esa discusión. Hay que cumplir la palabra, no puedo, y Tomás dijo que no y no puede”, aseguró.

11. “Nos acompaña a toda hora con generosidad infinita”

En la extensa entrevista, Uribe también habló de temas personales. “Uno de los temas para poder enfrentar las crisis personales y para mantener el espíritu del estudio es mantener la rutina del estudio. Por eso, nos proponemos en el partido estudiar los temas específicos que se tratan cada semana. Yo madrugo mucho a estudiar portugués y francés. Ya por lo menos en portugués puedo leer las noticias, sostengo algunos diálogos, escribo algunas cositas. En francés apenas estoy aprendiendo palabritas y frases”.

Álvaro Uribe Vélez habló de su esposa Lina Moreno | Foto: SEMANA/ Juan Carlos Sierra

Y contó detalles de su vida en pareja con Lina Moreno. “A mí me condenaron un lunes y Lina, mi señora, me dijo, estando muy tristes ambos: “¿Y vas a madrugar también a estudiar?”. “Sí, hija, tengo que mantener la rutina”, le respondí. Ahora con lo de mi hermano Santiago me volvieron a preguntar. Tengo mucho dolor, pero voy a mantener la rutina del estudio".

Sobre cómo está la ex primera dama dijo: “Estresada, hombre, ella es valerosa, ¿cómo no va a estar estresada? Un matrimonio de 46 años y le ha tocado tanta dificultad, pero ahí nos acompaña a los hijos, a los nietos, a mi hermano, a su señora y a mí, nos acompaña a toda hora con generosidad infinita".

12. “Me daría mucho gusto si ella hablara conmigo”

El expresidente habló de Francia Márquez. “Me ha parecido prudente la señora. Yo estoy en desacuerdo con el Ministerio de la Igualdad, porque la política social se puede hacer sin ese costo burocrático. Pero afortunadamente, durante todo este periodo, he respetado a la señora vicepresidenta Francia Márquez. Algún día me dijeron en el Cauca: “¿Usted hablaría con ella?”. Pues claro, me daría mucho gusto si ella hablara conmigo".

Aseguró que le gustaría tomarse con ella uno o dos cafés, donde ella diga.

“Me ha parecido prudente la señora", dijo el exmandatario sobre Francia Márquez. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

13. “El presidente Santos dejó fracasado el proceso de paz”

Uribe lanzó una frase: “dato mata relato”. Y aseguró que fue Santos quien dejó herido el proceso de paz. “Él dice que el proceso de paz fracasó por el presidente Duque. Yo habría querido que el presidente Duque hiciera desmontes. El presidente Santos dejó fracasado el proceso de paz. Es que en su Gobierno el país llegó a bajar a 48.000 las hectáreas de droga. Luego, se hicieron los anuncios de La Habana, y se fueron filtrando, que la droga y el secuestro serían considerados delitos políticos porque las Farc los utilizaba para financiar la rebelión y la sedición. Que no habría cárcel ni extradición, que no habría fumigación, que habría elegibilidad política. Y se les dio, a pesar de la palabra de Santos, a responsables de delitos atroces, y les regalaron curules, a pesar de la palabra que había empeñado Santos.

Todo eso bajó ese récord de la producción de coca, empezó a revertirse, y el presidente Santos entregó 220.000 hectáreas de droga sin poder fumigar. Entonces, en el Gobierno de él hubo ese salto de 48.000 a 220.000 hectáreas de droga y, además, dejó un proceso de 135 billones de pesos".

14.“La aprecio enormemente... El país le debe mucho”

Durante la entrevista, el expresidente habló de manera muy elogiosa de Vicky Dávila. “La aprecio enormemente. Nadie le podrá quitar lo bailado. Cualquiera sea su decisión política, el país le debe a Vicky Dávila. En su transparencia, en su carácter afirmativo, fue quien denunció la corrupción en la campaña (presidencial de Petro). Recuerdo que eso siempre me estremeció. Yo en mis procesos judiciales y veía en esos audios que algunos decían: “Ya jubilamos a Uribe”. ¿Quién más?“.

"La aprecio enormemente", dijo el expresidente sobre Vicky Dávila. | Foto: Movimiento Valiente

Explicó que por cuenta de su trabajo periodístico había tomado la decisión, desde hace mucho tiempo, de que su primera entrevista sería en SEMANA.

15.“Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo”

El pocillo de uribestias también fue protagonista del dialogo. “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo. Aquí dice 146 años, 73 de día y 73 de noche. Yo estoy muy viejo, tengo que reconocer errores y pedir que me los perdonen. Todo el mundo, cuando reconoce un error, sinceramente, tiene derecho a que se le perdone”.