CONFIDENCIALES

¿Tomás y Jerónimo Uribe se lanzarán a la política en 2026? El expresidente Álvaro Uribe responde contundente

En su entrevista con SEMANA, el exmandatario se refirió a los coqueteos electorales que les hacen constantemente a sus hijos.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

30 de noviembre de 2025, 12:37 a. m.