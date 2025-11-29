Suscribirse

¿Tomás y Jerónimo Uribe se lanzarán a la política en 2026? El expresidente Álvaro Uribe responde contundente

En su entrevista con SEMANA, el exmandatario se refirió a los coqueteos electorales que les hacen constantemente a sus hijos.

Redacción Confidenciales
30 de noviembre de 2025, 12:37 a. m.
En la carrera por el 2026, hay dos personajes que son muy codiciados: los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo. Ambos han sido voces muy relevantes en los últimos años y hay colombianos que les tienen admiración y aprecio.

En su extensa entrevista con SEMANA, el exmandatario habló de esa contienda y aseguró que la coalición en contra de Gustavo Petro debe ganar las elecciones, pues un eventual triunfo de Iván Cepeda implicaría la “destrucción democrática de Colombia”.

Contexto: “Tenemos que ganar las elecciones”: Álvaro Uribe Vélez advierte que un triunfo de Iván Cepeda en 2026 traería la “destrucción democrática de Colombia”

El director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó por los coqueteos que muchos políticos les hacen a Tomás y a Jerónimo, sus dos hijos, para que se metan de lleno en política, incluso para que sean fórmulas vicepresidenciales en 2026.

“Ellos han dicho que no y aquí hay que cumplir la palabra. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaron si iba a aceptar una postulación a la vicepresidencia, dije: yo no puedo. No me luce crear una discusión institucional. Que de pronto digan que no tengo impedimento para reemplazar al presidente, pero yo no iba a someter al país a esa discusión. Hay que cumplir la palabra, no puedo, y Tomás dijo que no y no puede”, dijo.

