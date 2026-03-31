Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, anunció que votará por Paloma Valencia y habló de Abelardo de la Espriella

Tomás Uribe Moreno publicó un mensaje en su cuenta personal de X, que encendió la arena política, de cara a la primera vuelta presidencial, la cual se realizará en el país el próximo 31 de mayo.

Uribe Moreno se anticipó y destapó su carta para el primer duelo en las urnas que definirá el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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En el mensaje, Tomás Uribe reveló que votará en la primera vuelta por Paloma Valencia.

Además, aprovechó la publicación que hizo en esa plataforma digital para hablar de las aspiraciones del candidato Abelardo de la Espriella.

“Votaré por @PalomaValenciaL porque ha sido la más consistente y frentera. Si @ABDELAESPRIELLA pasa a segunda, votaré por él sin dudarlo. Pero su candidatura tiene menos chance de derrotar al Herdero que la de @PalomaValenciaL. @Enrique_GomezM se ha dedicado a maltratar a mucha gente que en segunda vuelta no apoyará al Tigre”, expresó Tomás Uribe.

Y avanzó en el mensaje: “Mientras tanto, el heredero de las Farc tiene un dream team de operadores políticos (Cristos, Roy, etc...) que en segunda vuelta seducirían a muchos de los apoyos hoy desdeñados por E. Gomez”.

“Es mala estrategia patear hoy a quienes deben ser los aliados mañana, más cuando hace un par de semanas los estaban buscando por todos los medios”, recalcó.

Finalmente, Tomás Uribe no ocultó su molestia por un video que publicó el senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, en el que le lanzó una pulla a Álvaro Uribe.

“Nuestro presidente bagreseco, que todos los días anda de bagrada en bagrada, yo, por más que busco, no lo veo en el tarjetón. Pero no para de hacerle campaña a alias el Heredero, al señor Cepeda”, dijo Gómez.

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También manifestó: “Y por el otro lado, tampoco veo, por más de que miro, al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y ese es el señor que le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10, 20 años de Petro contra Uribe. ¿Si será eso lo que necesita Colombia?, ¿o necesita la independencia del Tigre, necesita realmente un gobernante que esté comprometido con el cambio de la transformación y sobre todo acabar con los privilegios de los de siempre?”.

“Por eso estamos aquí en Montería, trabajando, visitando las comunidades en el maravilloso mercado de Montería y vamos a seguir luchando para que la patria, Colombia, sea el país milagro, y eso solo se logra con alguien, primero, que hace campaña y sí está en el tarjetón; no personas que son la hija del uno o el socio y el cómplice del otro. Por eso con Abelardo sigamos, trabajemos, multipliquemos, que vamos a cambiar al régimen y al establecimiento, y vamos a lograr la patria milagro. Con Abelardo seguimos firmes por la patria”, subrayó el senador electo, en un video que publicó el 30 de marzo.