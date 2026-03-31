El expresidente Álvaro Uribe criticó nuevamente al candidato presidencial Iván Cepeda. En un video volvió a referirse al “minuto Cepeda” y dijo que se trataría de “un falsificador de actas que aspira a la Presidencia”.

“Después de la reunión con Mancuso y Juan Carlos Sierra, el Tuso, Rodrigo Lara rechazó el acta de Cepeda porque incluía a mis hijos, que no habían sido mencionados”, afirmó el expresidente.

Uribe mencionó que Cepeda habría llevado a la Corte Suprema de Justicia un acto “sin sello” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se excluía a funcionarios que serían “amigos” de Cepeda y que fueron mencionados por los reclusos.

“Después el abogado de Cepeda entregó a la Corte el acta sellada que incluía los nombres mencionados en la reunión con los reclusos”, relató el exmandatario.

El líder del Centro Democrático había enviado en las últimas horas un mensaje en el que se refería al “minuto Cepeda”. Allí mencionó otros hechos relacionados con el proceso judicial que han enfrentado ambos.

“Cepeda, el candidato del terrorismo, me acusa. He sido notificado directamente en regiones que los grupos narcoterroristas obligan a votar por Cepeda. Acusaciones contra mí, ni en el juicio presentó pruebas”, afirmó Uribe.

Además, dijo que supuestamente lo habrían querido “vincular con una empresa cuyo dueño habría pagado a los sicarios de don Guillermo Cano” y que por eso presentó ante el Senado las pruebas para desmentir ese hecho.