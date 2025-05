En su declaración bajo juramento, que no duró más de 20 minutos, el Tuso —quien vive en los Estados Unidos— confirmó que en 2009 fue visitado en el lugar en el que se encontraba privado de su libertad por la senadora Piedad Córdoba , el representante a la Cámara Rodrigo Lara e Iván Cepeda Castro.

Entre estos, un contrato con una nueva editorial para la publicación de su libro y un anticipo de 100 millones de pesos. “Me ofrecieron que no me sacaban de Justicia y Paz, y un principio de oportunidad”, dijo.

El Tuso, quien fue extraditado en el año 2008 junto a otros 16 excomandantes paramilitares, aseguró que él dejó muy claro en ese documento que no tenía ninguna información sobre el expresidente Uribe ni ningún integrante de su familia.

“En el 2015 me había visitado Juan Carlos Giraldo. No una vez, sino dos veces, para el mismo tema: qué conocimiento tenía yo, no de Álvaro Uribe, sino de los Uribe”, recordó el ‘Tuso’ Sierra.