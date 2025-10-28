SEMANA conoció en primicia la queja presentada ante la Comisión de Disciplina Judicial en contra de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que el pasado primero de agosto condenó, en fallo de primera instancia, a doce años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el documento, radicado por el abogado Eduardo Castillo González, se advierte que en su decisión judicial la funcionaria incurrió en sesgos políticos e ideológicos, los cuales quedaron en evidencia hace poco cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbó la sentencia y absolvió al exmandatario.

En la queja disciplinaria se advierte que en la lectura del extenso fallo, la jueza hizo manifestaciones en contra del expresidente que no tenían justificación. “Dejando además de la opinión personal, una evidente postura política que trasciende los límites de la objetividad esperada, reflejando una inclinación ideológica incompatible con la imparcialidad que exige el ejercicio de la función pública”.

Para señalar su punto, el abogado citó varias frases que puso de presente la jueza 44 de conocimiento de Bogotá antes de dar a conocer su decisión de primera instancia: “La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica”.

En este sentido se advierte que este tipo de expresiones, “además de ser ortodoxas, demuestran sectarismo”, lo que se aleja completamente de los principios de transparencia y objetividad que deben tener todas las decisiones judiciales.

“La pregunta que surge, además puede generar confusión, incertidumbre, es si estas líneas, por demás extensas; hacen parte o no de la decisión. Podría decirse que ‘abusó de manera burda al hacer la presentación del fallo, pero además resulta curioso que hasta la diosa Temis mencionó”, alegó el accionante.