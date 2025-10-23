SEMANA conoció en primicia la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Leonor Oviedo Pinto, quien el pasado 21 de octubre presentó su salvamento de voto ante el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En la acción judicial, presentada por el abogado Eduardo Castillo González, se asevera que la magistrada fue la autora de varias publicaciones en redes sociales en las cuales cuestionaba, y hasta se burlaba, del caso que se adelantó en contra del exmandatario por presunta presión a testigos.

Uno de estos, y sin lugar a dudas el más polémico, se registró el 18 de septiembre de 2018, cuando la usuaria María Leonor Oviedo (@LeonorOviedo6) reaccionó a una noticia en la que se hacía mención a las interceptaciones telefónicas ordenadas en 2018 por la Corte Suprema de Justicia en medio de la indagación al entonces senador.

“No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número que por el contexto se hacía necesario”, respondió la usuaria en redes a una entrevista del presidente de la Corte Suprema de Justicia que aseguraba que la “interceptación” al abonado telefónico del expresidente no había sido ilegal.

En la denuncia se asevera que, teniendo en cuenta estas publicaciones, la magistrada Oviedo tenía que haberse declarado impedida para participar en el debate de los recursos de apelación presentados por la defensa del expresidente en contra del fallo que lo condenó a doce años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Debido a esto, se denunció a la togada por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. “Frente a lo relatado, y en coherencia con el acápite de los hechos, es claro que la doctora Leonor Oviedo ha tenido una postura personal que ha trascendido a lo público a través de sus redes sociales frente al caso del señor Álvaro Uribe Vélez”.

En otro de los apartes de la denuncia se señala que la magistrada mostró una “animadversión” de tiempo atrás y constante en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras hacer una revisión del extenso salvamento de voto que fue puesto de presente luego de que se conociera la decisión mayoritaria de absolver al exmandatario, el abogado denunciante asegura que se presentan los mismos vacíos que en el fallo de primera instancia que fue tan fuertemente cuestionado.

“En la posición adoptada por la magistrada se traen posturas personales e ideológicas, que siguen la misma línea de la juez de primer nivel, reproduciendo subjetividades posiciones insoportadas probablemente y caprichosas” (sic), indica la denuncia.

Estos argumentos, se alegó, fueron rechazados en el fallo de segunda instancia por el Tribunal que “revocaron, como tenía que ser, una decisión indefensible, sobre todo por una funcionaria de un cuerpo colegiado de justicia a la que se le reclama un mayor compromiso y profundidad en sus reflexiones jurídicas. A pesar de lo excesivo del salvamento de voto, ello no significa que existan razones que le permitieran apartarse de la decisión”.

Los otros trinos de la magistrada Oviedo

En la denuncia se anexan otras publicaciones hechas por la magistrada en su cuenta de X entre los años de 2018 y 2022, en las cuales se mofaba del exmandatario, al mismo tiempo que hacía comentarios favorables frente a lo dicho por el actual presidente Gustavo Petro.

“No pensaba reírme tanto”, respondió la usuaria @LeonorOviedo6 a una publicación del exmandatario en la que aseguraba que durante su carrera política había manejado los recursos del Estado con transparencia, “por eso siento rabia con la corrupción”.