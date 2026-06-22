Jornada de elecciones sirvió para hacer efectivas 87 órdenes de captura ajenas a los comicios

La jornada de elecciones, según la Policía, se desarrolló de manera normal en la mayoría del territorio nacional. En medio de los operativos que ejecutó la Policía durante los comicios de la segunda vuelta, la Policía logró la captura de 87 personas por graves delitos.

La Policía realizó diferentes operativos durante las elecciones. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Según la autoridad, las personas fueron detenidas por homicidio y concierto para delinquir. “En el municipio de Canta Gallo fueron incautados 109 millones de pesos a una persona”, dijo también la Policía sobre otra captura que llamó la atención por el volumen de dinero que llevaba y que no supo justificar en ese momento.

Esa persona, reportó la Policía, tendrá que responder por el delito de lavado de activos. “En todo el país la Policía impuso 1.021 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, principalmente en Bogotá, Cali y Villavicencio”, explicó la Policía.