Más de 426.000 colombianos votaron en blanco en la elección que llevó a Abelardo De La Espriella a la Presidencia

A diferencia de lo que ocurre en otras elecciones, el voto en blanco en una segunda vuelta presidencial tiene un alcance limitado. Aunque es considerado un voto válido y representa una manifestación de inconformidad frente a las opciones en disputa, no obliga a repetir la elección ni modifica el resultado final. En esta etapa, la Presidencia queda en manos del candidato que obtenga la mayor cantidad de votos entre los dos aspirantes finalistas.

¿Quién es Abelardo De La Espriella? Nuevo presidente de Colombia

Mientras Abelardo De La Espriella celebraba su triunfo en las urnas y se convertía en el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, miles de ciudadanos optaron por no respaldar a ninguno de los dos candidatos y marcaron la casilla del voto en blanco.

De acuerdo con los resultados de la segunda vuelta presidencial, el voto en blanco obtuvo 426.113 sufragios, equivalentes al 1,63 % del total de la votación.

Aunque se trató de una cifra menor frente a los votos alcanzados por los dos aspirantes que disputaron la Casa de Nariño, el resultado refleja que una parte del electorado decidió expresar su inconformidad con las opciones en competencia.

La jornada electoral estuvo marcada por una alta expectativa debido a la reñida disputa entre De La Espriella, quien se llevó el 49,65 % de los votos de los colombianos, e Iván Cepeda, con un 48,71 %.

Finalmente, los colombianos eligieron al abogado y líder político como nuevo jefe de Estado, en una elección que movilizó a millones de ciudadanos dentro y fuera del país.

Sin embargo, el voto en blanco volvió a aparecer como una alternativa para quienes no se sintieron representados por ninguno de los dos proyectos políticos.

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Expertos recuerdan que, a diferencia de la primera vuelta presidencial, esta opción no tiene la capacidad de anular la elección ni de obligar a repetir los comicios, incluso si obtuviera una votación significativa.

Históricamente, el voto en blanco suele disminuir en las segundas vueltas presidenciales debido a que los electores terminan inclinándose por una de las dos opciones que permanecen en competencia.

En esta oportunidad, los 426.113 votos registrados representaron una manifestación simbólica de rechazo o distancia frente a las campañas que llegaron a la recta final.

Con la elección ya definida y el nuevo presidente electo preparando el empalme de gobierno, el resultado deja ver que, pese a participar en las urnas, muchos prefirieron no respaldar a ninguno de los candidatos que aspiraban a dirigir el país durante los próximos cuatro años.