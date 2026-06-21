Procurador Gregorio Eljach lanza duro mensaje: “Ojalá que la maldad no se imponga”

Tras una jornada electoral de alta participación en Colombia, el país conoció el resultado de la segunda vuelta presidencial que dio como ganador a Abelardo De La Espriella, quien asumirá el periodo 2026–2030. En medio de la expectativa por la declaratoria oficial, las autoridades hicieron un llamado a la calma y al respeto institucional mientras avanza el conteo definitivo.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo tras segunda vuelta

El candidato Abelardo De La Espriella fue elegido como presidente de Colombia para el periodo 2026–2030, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral. Aunque el preconteo perfila un resultado claro, las autoridades recordaron que la declaración oficial depende del escrutinio final.

El ambiente político se ha mantenido en expectativa mientras se surte el proceso legal que definirá de manera definitiva la elección.

Registraduría destaca normalidad en la jornada

El registrador nacional Hernán Penagos destacó el desarrollo pacífico de los comicios y la transparencia del proceso. Según señaló, la jornada transcurrió sin alteraciones significativas y con participación organizada de testigos, jurados y organismos de control.

“Ha sido suficientemente clara y contundente la intervención del registrador”, señaló posteriormente el procurador general, al resaltar el papel de la autoridad electoral durante la jornada.

Gregorio Eljach: llamado a la calma y defensa del proceso

El procurador general Gregorio Eljach envió un mensaje enfático sobre la importancia de respetar las instituciones y esperar los resultados oficiales del escrutinio.

En su intervención, afirmó: “Buenas noches, creo que la intervención del señor Registrador Nacional ha sido suficientemente clara y contundente”.

También destacó el comportamiento ciudadano durante la jornada electoral: “No hubo un solo hecho que empañara la transparencia o la tranquilidad”.

“Ojalá que la maldad no se imponga”: advertencia del procurador

En uno de los apartes más fuertes de su declaración, Eljach hizo un llamado a evitar la confrontación y el uso indebido de las redes sociales para generar tensión política.

“Ojalá que la maldad no se imponga”, expresó el jefe del Ministerio Público, al tiempo que pidió que se respete el curso institucional del proceso electoral.

Gregorio Eljach advirtió sobre la tensión generada en redes y llamó a la prudencia ciudadana. Foto: Transmisión YouTube @Revista_Semana

Asimismo, advirtió sobre quienes promueven discursos de odio: “Que los que atizan la violencia y el odio se abstengan de intervenir en ello”.

Escrutinio, garantías y cierre del proceso electoral

El procurador insistió en que el resultado final depende del Consejo Nacional Electoral y de los procedimientos legales establecidos. Recordó que el preconteo es solo indicativo y no vinculante jurídicamente.

“Lo que hay es una información de números sometida a revisión de los escrutadores, que son jueces”, explicó.

Finalmente, Eljach reiteró que la Procuraduría continuará vigilante del proceso: “Vamos a seguir cuidando que se cumpla el procedimiento que la ley señala”.

Con el avance del escrutinio, las autoridades insisten en mantener la calma y respetar la institucionalidad.