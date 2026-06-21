Gustavo Petro denuncia irregularidades en escrutinio en Corferias y exige garantías para abogados: “Solo los jueces deciden el resultado”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció a través de sus redes sociales presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio electoral, específicamente en el centro de conteo ubicado en Corferias, Bogotá.

Según su declaración, no se estaría permitiendo el ingreso de los abogados de escrutinio, lo que a su juicio podría afectar la transparencia del proceso.

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“No están dejando entrar a los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá. Le solicito a la policía nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado a la Policía Nacional y a los jueces de escrutinio para que se garantice la entrada de todos los abogados acreditados.

No están dejando entrar los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá.



Le solicito a la policía nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio.



Solo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia.



Toda declaratoria hoy de un… https://t.co/YQ1x7RP1Eg — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Petro también recalcó que, en su interpretación del proceso electoral, la competencia para determinar oficialmente al ganador corresponde exclusivamente a los jueces de escrutinio, y no a anuncios anticipados.

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En esa línea, advirtió que cualquier proclamación de victoria antes de la finalización del conteo debe entenderse como una opinión o “deseo”, y no como un resultado definitivo.

En paralelo, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, explicó el funcionamiento del proceso electoral y detalló que el sistema colombiano contempla varias etapas de verificación para garantizar la transparencia.

Presidente Gustavo Petro vota en la mesa uno de la plaza de Bolívar. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según su declaración, el proceso inicia con el preconteo, realizado por los jurados de votación en cada mesa, quienes diligencian las actas electorales conocidas como formularios E-14. Estas actas son transmitidas de manera inmediata para ofrecer resultados preliminares, pero no constituyen la base jurídica del resultado final.

Penagos destacó que cerca de 860 mil jurados participaron en la jornada electoral, realizando un conteo riguroso en aproximadamente 122 mil mesas de votación, en presencia de testigos de todas las campañas. Además, explicó que los partidos políticos tuvieron acceso a herramientas digitales para verificar las actas mediante fotografías, lo que permite contrastar la información durante el proceso de escrutinio.