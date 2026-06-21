Misión de Observación de la COPPPAL reconoció el trabajo de las autoridades electorales en Colombia y pidió respetar los resultados

La Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, con más de 100 observadores de 20 países desplegados en todo el territorio nacional, reconoció el trabajo que realizaron las autoridades electorales en Colombia durante la segunda vuelta.

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La misión felicitó también al pueblo de Colombia por lo que denominó la “vocación democrática” que demostró durante la jornada de este domingo, 21 de junio, que dejó como ganador, de acuerdo con el resultado del preconteo, a Abelardo De La Espriella, con cerca de 13 millones de votos.

“La participación ciudadana y el compromiso cívico evidenciado en la jornada electoral constituyen la base de la fortaleza de las instituciones democráticas del país y son testimonio de su convicción por resolver su destino político mediante los mecanismos previstos por el Estado de derecho”, señaló.

La conferencia reconoció el trabajo de las autoridades electorales, los organismos y funcionarios involucrados en la organización del proceso electoral y demás personas que participaron en la jornada de este domingo.

La Misión de Observación Electoral felicitó a los candidatos por el respaldo obtenido en las urnas y explicó que en los próximos días tendrá lugar el escrutinio, lo cual permitirá a los jueces dar el resultado definitivo.

“Conminamos a todas las fuerzas políticas participantes a mantener un estricto respeto a los resultados, en un claro compromiso con la democracia y, en consecuencia, esperar el veredicto final de los jueces y órganos electorales”, señaló.