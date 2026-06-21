Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de Gustavo Petro, le hizo llamado de atención a Laura Sarabia: “Importante acatar”

El jefe de comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández, le recordó a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, que hay una directriz que establece que los funcionarios del Gobierno no pueden pronunciarse públicamente sin antes haber solicitado permiso para ello.

“Vamos a escrutinios”: el presidente Gustavo Petro hizo el primer pronunciamiento tras el preconteo

“Embajadora Laura Sarabia, lastimosamente debo recordarle la Directiva Presidencial No. 3 de 2026; le pido, por favor, que sus comunicaciones y declaraciones sean manejadas de forma interna y no generando algún tipo de controversia y más en el marco electoral; sus pronunciamientos deben contar con la plena autorización de la Cancillería. Importante acatar la referida directiva. Gracias”, aseguró.

Sarabia había publicado un video en el que informaba que se habían cerrado las urnas de ese país en medio de la jornada electoral y pidió que se respete el resultado.

“Las elecciones pueden dividir preferencias, pero el respeto a sus resultados debe unirnos. La democracia no le pertenece a una orilla política, nos pertenece a todos los colombianos”, aseguró.

Además, dijo que más de 10.000 colombianos se acercaron al consulado para ejercer el derecho al voto. “Lo hicieron con serenidad y, sobre todo, con profundo amor por nuestro país, y hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna de nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”, dijo Sarabia.

La embajadora agregó que hace cuatro años acompañó el proyecto de Gustavo Petro porque creía en la promesa de cambio, pero reflexionó que, aunque considera que hubo aciertos, también se registraron “errores” en los que se incluyó.

Laura Sarabia reflexionó sobre los aciertos y errores del Gobierno. Foto: Presidencia

“Así como hace cuatro años defendimos el derecho de los colombianos a decidir libremente su destino, hoy no puede ser la excepción; hoy debemos defender exactamente el mismo principio. Los ciudadanos hablaron a través de las urnas y esa decisión, cualquiera que sea, merece respeto”, dijo la embajadora.

La excanciller mencionó que la democracia no puede ser un valor que se defienda solo cuando el resultado favorece a esa persona, sino que la verdadera fortaleza es cuando se acepta con serenidad la voluntad popular.

En cambio, el presidente Gustavo Petro ha hecho varias denuncias de supuesto fraude. “Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público. Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió. Bien, hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación”, dijo el mandatario.