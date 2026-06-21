Laura Sarabia se desalinea de las ideas de Gustavo Petro: “Hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude”

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, emitió una declaración pública dirigida a los ciudadanos con motivo de la jornada electoral de segunda vuelta presidencial.

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Sarabia formó parte del entorno de trabajo del presidente Gustavo Petro, desempeñando funciones directivas en la Jefatura de Gabinete, el Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la funcionaria tomó distancia de la línea discursiva de la actual administración.

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El pronunciamiento de la diplomática difiere de los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien manifestó cuestionamientos hacia las garantías del sistema electoral. Frente a las alertas de presuntas irregularidades promovidas desde el sector gubernamental, la embajadora ratificó su respaldo a los organismos institucionales encargados del escrutinio. El mensaje se dio a conocer durante las votaciones en las mesas del exterior.

Balance institucional y defensa del sistema democrático

Sarabia declaró que “en la jornada de votación en Londres los ciudadanos actuaron con serenidad y respeto por las instituciones. En este contexto, no puedo respaldar una narrativa de fraude ni la deslegitimación de las entidades públicas o de los sectores con postulaciones distintas”.

“Hace cuatro años integré un proyecto político con el propósito de aportar al país; en ese trayecto se presentaron aciertos y errores en los que me incluyo”, concluyó la embajadora.

#TiempoDeElegir 🗳️ Laura Sarabia se pronunció sobre la jornada electoral e hizo un llamado a respetar los resultados que arrojen las urnas. Durante sus declaraciones, también se refirió a su relación con el proyecto político del presidente Gustavo Petro, en medio del actual… pic.twitter.com/o3erOahjC5 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 21, 2026

La funcionaria diplomática enfatizó que la validez de los procesos democráticos debe mantenerse vigente de manera independiente a los resultados que favorezcan o afecten a una campaña particular.

Según la delegada del servicio exterior, la aceptación de la voluntad popular en las urnas constituye el principio regulador de la estabilidad política, por lo que instó a respetar los datos oficiales que emita la Registraduría Nacional.

Respeto por las normas del proceso electoral

Sarabia añadió que su posición institucional permanece sujeta al cumplimiento de las normas de la Constitución Política y las reglas fijadas por las autoridades electorales. La representante en el Reino Unido señaló que los liderazgos y los periodos de gobierno tienen un carácter transitorio, mientras que la estructura democrática del Estado es permanente.

El desarrollo de los comicios en el exterior continúa bajo supervisión de los cuerpos consulares. Las declaraciones de la embajadora se sumaron a los llamados de diversos sectores técnicos y académicos que solicitan un reconocimiento pleno del preconteo de este domingo. El flujo de votantes en los consulados de Europa se mantiene bajo condiciones operativas normales.