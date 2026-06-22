Nelson Deossa se va de España: tiene nuevo equipo y “firmará un contrato hasta 2031″

El colombiano Nelson Deossa, que estuvo en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026, no continuará siendo compañero de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en el Real Betis de España.

Titular de la Selección Colombia llegaría a Juventus en pleno Mundial: “25 millones de euros”

Los jugadores que reaccionaron a la victoria de Abelardo De La Espriella: varios son mundialistas

Este lunes confirmaron su salida hacia Vasco da Gama de Brasil, donde se unirá con otros compatriotas como Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Cuesta.

“Las horas de Nelson Deossa como futbolista del Betis están contadas. El jugador colombiano ya ha cerrado un acuerdo con el Vasco de Gama, con quien firmará un contrato hasta 2031, poniendo así fin a su esporádica aparición en el fútbol europeo”, confirmó el diario AS.

Ambas partes están contentas con este acuerdo. Los béticos recuperan parte de la inversión hecha por su fichaje procedente del Monterrey y Deossa gozará de mayor protagonismo en un equipo plagado de colombianos.

Los comentarios de sus publicaciones en Instagram ya están llenos de hinchas de Vasco da Gama pidiéndole que firme y se sume al proyecto para escapar de la zona de descenso en el Brasileirão.

En su única temporada como jugador del Real Betis, el volante antioqueño disputó 33 partidos para un total de 1491 minutos sobre el campo de juego.

Aunque llegó con bombos y platillos tras una excelente presentación en el Mundial de Clubes del año pasado, las lesiones aplazaron su debut por varias semanas. Por momentos amagó con despegar, pero su rendimiento nunca llegó a ser tan confiable para el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini.

¿Qué necesita Colombia para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026? Estas son sus cuentas

“El futuro propietario del club, el empresario Marcos Lamacchia, avala personalmente la operación y en el Betis no hay problema siempre que se recuperen los entre 11 y 12 millones que se pagaron al Monterrey hace un año por el 80 % del pase del jugador”, agrega AS.

Deossa estaba esperanzado con alcanzar a entrar en la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026; sin embargo, su hipotético puesto quedó en manos de Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta.

Gustavo Puerta, volante convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: ISI Photos via Getty Image

Así ha sido la carrera de Nelson Deossa

Jugar en Vasco da Gama podría darle ese pequeño empujón para regresar a la selección en las eliminatorias hacia el Mundial de 2030. Todo depende de recuperar los minutos que no tuvo con el Real Betis y demostrar que está por encima de los nombres ya fijos para Néstor Lorenzo.

La carrera de Nelson Deossa ha sufrido varios cambios desde que debutó en 2021 con la camiseta del Atlético Huila. Luego pasó sin éxito por Estudiantes (ARG) y Junior de Barranquilla, antes de reimpulsar su carrera en Atlético Nacional.

En el fútbol mexicano vivió su mejor momento y fue ahí donde dio el salto hacia Europa sin saber que solo le duraría un año el contrato con el Real Betis.