Álvaro Uribe llama a Iván Cepeda “el candidato del terrorismo” y desmiente acusaciones en su contra

La confrontación política de cara a la primera vuelta presidencial ha generado un fuerte enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, y el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Se trata de dos viejos contradictores políticos que han tenido marcadas diferencias, que han subido de tono con el panorama electoral.

El expresidente Uribe publicó una comunicación que llamó “el minuto Cepeda”, en la que cuestionó fuertemente al candidato del petrismo y se defendió de varias de las críticas que le ha hecho el senador con temas relacionados al proceso judicial que han enfrentado ambos.

“Cepeda, el candidato del terrorismo, me acusa. He sido notificado directamente en regiones que los grupos narcoterritoristas obligan a votar por Cepeda. Acusaciones contra mí, ni en el juicio presentó pruebas”, afirmó Uribe.

El expresidente se refirió a cuatro acusaciones que ha hecho Cepeda en su contra, especialmente en medio del proceso judicial.

“Me quiso vincular con una empresa cuyo dueño habría pagado a los sicarios de don Guillermo Cano. Presenté ante el Senado la plena prueba de la mentira”, afirmó el exmandatario.

La segunda acusación a la que se refirió Uribe fueron las pruebas en su contra de una supuesta amistad o negocios con Santiago Gallón, las cuales fueron negadas por el exmandatario.

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La tercera tiene que ver con el paramilitarismo. “Ninguna prueba de relaciones de narcotráfico o de paramilitarismo con los Villegas Uribe ni con los hermanos Ochoa. Extradité cerca de 1.200 personas, suma que incluyó a 13 paramilitares”, dijo el exmandatario.

Y la cuarta hace referencia al hijo de Pablo Escobar, que en su libro escribió que supuestamente su padre habría planeado atentar contra Uribe.

Uribe y Cepeda han subido el tono de la confrontación en el panorama electoral. Foto: SEMANA

El exmandatario puso la cita de ese texto:

“Consulté lugartenientes y amigos de confianza de mi padre y me sorprendieron sus respuestas porque en realidad mi padre llegó a ofrecer quinientos millones de pesos por la cabeza de Álvaro Uribe. ¿La razón?: durante buena parte de su gestión como director de la Aerocivil, Uribe le hizo la vida más difícil en el aeropuerto Olaya Herrera porque ordenó incrementar controles, requisas y procedimientos para la entrada y salida de las aeronaves. La intención de acabar con la vida de Uribe no se quedó solo en el ofrecimiento de ese dinero, sino que los hombres de mi padre fallaron en al menos tres atentados contra él", contó el hijo de Pablo Escobar.

En las últimas horas, el exmandatario había enviado otro mensaje contra el candidato. “Camaradas ‘negar la verdad cuando convenga a la revolución’. Cepeda mentiroso, pidió un vehículo a la Defensoría del Pueblo para visitar la cárcel provisional de Urrá y se fue a hacer espionaje al Ubérrimo. Me acusó de gastar dineros públicos para mejorar riego que no existe”, dijo.