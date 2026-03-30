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Álvaro Uribe llamó “mentiroso” a Iván Cepeda y recordó polémico episodio en El Ubérrimo

El expresidente acusó al congresista de utilizar un vehículo de la Defensoría del Pueblo para ir a su finca.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 10:30 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de hacer “espionaje” en su finca.
El expresidente Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de hacer “espionaje” en su finca. Foto: Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra el senador Iván Cepeda. El exmandatario acusó al candidato presidencial de haber utilizado un vehículo de la Defensoría del Pueblo para “hacer espionaje” en su finca ubicada en Córdoba.

“Cepeda, mentiroso, pidió un vehículo a la Defensoría del Pueblo para visitar la cárcel provisional de Urrá, y se fue a hacer espionaje al Ubérrimo. Me acusó de gastar dineros públicos para mejorar riego que no existe”, expresó Uribe.

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Uribe hizo ese señalamiento en medio de una serie de publicaciones en las que cuestionó al senador del Pacto Histórico y anunció que responderá a cada una de las acusaciones del legislador durante esta jornada.

Uribe calificó a Cepeda como el “candidato del narcoterrorismo” y le acusó de apartarse de sus labores legislativas para dedicarse al enfrentamiento judicial que sostuvo contra él.

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