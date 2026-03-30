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Álvaro Uribe revela supuesta mentira de Gustavo Petro a WestCol

El expresidente cuestionó una de las frases que emitió el jefe de Estado.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 8:06 a. m.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Presidencia

Álvaro Uribe sigue cuestionando las expresiones que Gustavo Petro emitió en medio de la entrevista con WestCol, el reconocido influenciador colombiano.

En esta oportunidad, el dirigente del Centro Democrático puso la lupa sobre la jornada electoral:

“El presidente Petro le dijo varias inexactitudes a WestCol, por ejemplo, que él bajó la jornada de trabajo”, dijo Uribe.

Westcol y Petro: ¿se rajó el presidente?

Él presentó otra alternativa sobre ese tema:

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“Ese proyecto es del Centro Democrático. Fue mi último esfuerzo en el Congreso. Pero le agradezco al presidente que él lo votó positivamente”, concluyó el expresidente Álvaro Uribe a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X.