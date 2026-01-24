Tomás Uribe sobre Paloma Valencia: “Es la única que puede aglutinar a los votantes para derrotar al heredero del petrosantismo”

La última medición de la carrera por la presidencia generó ilusión sobre el papel que puede cumplir el candidato ganador de la Gran Consulta por Colombia. La encuesta fue realizada por Guarumo y Eco-analítica para el diario El Tiempo, y muestra que la suma de la intención de voto de sus ocho participantes alcanza el 23,3 %.

Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran en la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’

La cifra supera a Abelardo de la Espriella, el candidato que va en segundo lugar, con el 18,2 %. En la medición general, Iván Cepeda gana con 33,6 %.

La encuesta también mide la intención de los votantes en la Gran Consulta por Colombia, el próximo 8 de marzo, en la cual Paloma Valencia encabeza esa competencia con el 22.1%. De segundo lugar está Vicky Dávila con el 15,3 %.

Ante esos resultados, Tomás Uribe lanzó un mensaje de respaldo a la candidata del uribismo. "Paloma Valencia es la única que puede aglutinar a todos los votantes necesarios para derrotar al heredero del petrosantismo", dijo.