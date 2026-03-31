Petro reveló cuál es el único presidente que lo supera en imagen favorable en la región: “A punto de finalizar mi mandato”

Elpresidente Gustavo Petro sorprendió este martes, 31 de marzo, con un mensaje que publicó en su cuenta de X en el que habló sobre su favorabilidad, en comparación con otros mandatarios de la región.

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En el llamativo post, el jefe de Estado reveló cuál es el único presidente que lo supera en favorabilidad: “A punto de finalizar mi mandato, soy el segundo presidente en América Latina en imagen favorable. La primera posición la tiene la presidenta de México, Claudia”.

La publicación de Petro se da en medio de una fuerte polémica que estalló en el país, luego de la drástica determinación que adoptó de retirar su Gobierno de la junta directiva del Banco de la República.

Esa medida de Petro generó una fuerte reacción por parte del exmandatario Iván Duque, quien le pasó factura: “Cambió los codirectores del Banco de la República creyendo que los designados iban a ser abyectos correveidiles del populismo, y ni siquiera ellos se atrevieron a dejar que la inflación se dispare por las medidas irresponsables y electoreras que han implementado”.

Sumado a ello, manifestó Duque: “Ahora dice que va a ‘romper’ relaciones con el Banco de la República y que el ministro se ‘retira indefinidamente’. ¿Qué está esperando la Procuraduría para suspender al ministro por negarse a una responsabilidad constitucional? Ya no más atentados contra la institucionalidad. La Constitución y Colombia se respetan”.

El retiro del Gobierno de la junta directiva del Banco de la República se dio luego de que el banco emisor decidió aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos.

Por otro lado, hace varios meses, Petro también daba una particular declaración que revivió el fantasma de la reelección: “Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección —que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más—, entonces sería, sobrado, presidente de Colombia. De lejos, lejos, lejos”.

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“Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como sí otros, en el articulito”, expresó finalmente, el pasado 27 de enero.