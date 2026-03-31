Le caen con dureza a Gustavo Petro por polémico mensaje que publicó en redes sociales: “Su comentario es criminal”

Un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X, generó indignación entre sus detractores en esa plataforma digital. Por ejemplo, expresaron que el contenido de la publicación del mandatario era “criminal”.

En el post del jefe de Estado que tuvo una fuerte interacción en las redes sociales, el presidente hizo mención al trágico accidente de un avión Hércules, el cual dejó 69 uniformados muertos y más de 50 heridos.

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“Yo no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo, y no le entrego a las Fuerzas Militares ese tipo de riesgos. Entregó, nuevo, el buque más grande hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico”, expresó el mandatario.

La publicación que hizo Gustavo Petro es una especie de defensa de la designación que hizo de su hija, Antonella Petro, como madrina de un buque naval, el cual fue hecho 100 % en Colombia.

Pero las críticas sobre ese manejo no se hicieron esperar. El exsenador Ernesto Macías le pasó una fuerte factura a Petro: “@petrogustavo, su comentario es criminal. Decir que ‘no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo’, pero sí metió a miles de soldados y policías hijos de familias humildes, durante casi cuatro años en ese mismo ‘avión viejo’. No sea infame. Politiquero rastrero”.

El concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, también le respondió: “Respete a nuestros héroes y a sus familias. Su Gobierno solo les ha traído muerte, carencias, vergüenza y desprestigio. Usted, Iván Velásquez y Pedro Sánchez pasarán a la historia de las Fuerzas como lo que son: traidores a la patria”.

“Claro, con la plata de nosotros los colombianos, mete a sus hijos en aviones privados. Y peor aún, a las Fuerzas Militares se las entrega a los delincuentes y bandidos amigos suyos que no corren riesgos si no van a una muerte segura”, fue otro de los cuestionamientos al presidente por ese mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

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Finalmente, la polémica que rodea al mandatario colombiano fue por designar a Antonella Petro como madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio, en un evento que se llevó a cabo en Cartagena el pasado 27 de marzo.