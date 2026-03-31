Política

Le caen con dureza a Gustavo Petro por polémico mensaje que publicó en redes sociales: “Su comentario es criminal”

El jefe de Estado desató indignación en algunos usuarios de X.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 2:23 p. m.
El presidente Petro generó indignación en las redes sociales.
El presidente Petro generó indignación en las redes sociales. Foto: Presidencia de la República / Getty Images

Un mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta personal de X, generó indignación entre sus detractores en esa plataforma digital. Por ejemplo, expresaron que el contenido de la publicación del mandatario era “criminal”.

En el post del jefe de Estado que tuvo una fuerte interacción en las redes sociales, el presidente hizo mención al trágico accidente de un avión Hércules, el cual dejó 69 uniformados muertos y más de 50 heridos.

“Póngala como quiera”: fuerte respuesta del concejal Gury a Gustavo Petro e Iván Cepeda; estos son los detalles del agarrón

Yo no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo, y no le entrego a las Fuerzas Militares ese tipo de riesgos. Entregó, nuevo, el buque más grande hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico”, expresó el mandatario.

La publicación que hizo Gustavo Petro es una especie de defensa de la designación que hizo de su hija, Antonella Petro, como madrina de un buque naval, el cual fue hecho 100 % en Colombia.

Política

Paloma Valencia cuestiona decisión de suspender órdenes de captura a cabecillas de bandas: “Quieren tomarse Antioquia”

Mejor Colombia

Voto del adulto mayor: el desafío de hacer unas elecciones más inclusivas

Política

Gobernador de Antioquia pide a la Fiscalía regresar órdenes de captura a cabecillas de bandas: “Pone en riesgo las elecciones”

Política

Hoy vence el plazo de inscripción de cédulas para votar en las presidenciales del 31 de mayo

Política

Álvaro Uribe, Ricardo Roa y los medios: Gustavo Petro se enfrenta en X; arremete contra sus críticos y defiende a sus aliados

Política

Gustavo Petro aumenta presión sobre el Banco de la República y anticipa posible incremento de las tasas de interés: “Suicidas”

Política

¿Wadith Manzur podrá posesionarse como senador? Estos son los caminos que se estudian en el caso del congresista detenido por la UNGRD

Medellín

“Interferirán en elecciones”: Fico Gutiérrez lanza preocupante hipótesis sobre salida de capos en Medellín

Gente

Margarita Rosa de Francisco tomó decisión tras incómodo momento que vive y pidió ayuda a Petro: “Me callaron”

Gente

Westcol habló sobre transmisión con Gustavo Petro y aclaró si le pagaron por la entrevista: “En esta vida todo se sabe”

Pero las críticas sobre ese manejo no se hicieron esperar. El exsenador Ernesto Macías le pasó una fuerte factura a Petro: “@petrogustavo, su comentario es criminal. Decir que ‘no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo’, pero sí metió a miles de soldados y policías hijos de familias humildes, durante casi cuatro años en ese mismo ‘avión viejo’. No sea infame. Politiquero rastrero”.

El concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, también le respondió: “Respete a nuestros héroes y a sus familias. Su Gobierno solo les ha traído muerte, carencias, vergüenza y desprestigio. Usted, Iván Velásquez y Pedro Sánchez pasarán a la historia de las Fuerzas como lo que son: traidores a la patria”.

“Claro, con la plata de nosotros los colombianos, mete a sus hijos en aviones privados. Y peor aún, a las Fuerzas Militares se las entrega a los delincuentes y bandidos amigos suyos que no corren riesgos si no van a una muerte segura”, fue otro de los cuestionamientos al presidente por ese mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

MinHacienda, Germán Ávila, se retiró abruptamente de la reunión de la junta directiva del Banco de la República: desacuerdo tras decisión de tasas

Finalmente, la polémica que rodea al mandatario colombiano fue por designar a Antonella Petro como madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio, en un evento que se llevó a cabo en Cartagena el pasado 27 de marzo.