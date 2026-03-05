Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional a tres días de las elecciones: “Qué bueno que reconozcas que les restaremos curules”

La relación entre el Centro Democrático y Salvación Nacional ha sido buena. De hecho, coinciden en varias puestas ideológicas y las críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, a tres días de las elecciones, las tensiones quedaron expuestas en las redes sociales por cuenta de un mensaje que escribió Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

“Si el enemigo es el heredero de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, ¿qué lógica tiene restar curules ‘por hacerse contar’ y atacar una consulta que reúne fuerzas para enfrentar al heredero? ¿Ego? Votemos unidos este domingo. Senado y Cámara, Centro Democrático y la gran consulta, por Paloma Valencia", escribió el hijo del exmandatario.

Uribe Moreno no mencionó a Salvación Nacional, pero su director, Enrique Gómez Martínez se sintió aludido y respondió.

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Tomás, que bueno que ya reconozcas que tenemos umbral y les vamos a restar curules. Ahora, ¿una alianza anti Santos aliándose con el santismo? Así es la democracia, tú puedes pensar que ese es el camino correcto. Otros, pensamos que el camino es la renovación, dejar en el pasado al establecimiento que nos arrojó en manos de Petro y por eso, en extrema coherencia, no votamos la consulta santista y la democracia nos habilita a ser una alternativa ante el Pueblo, las curules no son tuyas querido Tomás, no se heredan, son del Pueblo que las elige", afirmó.

Enrique Gómez Martínez, candidato al Senado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y siguió: “Por la democracia, deseamos que conserven las que más puedan y ojalá tengan más; claro, trabajo día y noche para que el pueblo nos vea como alternativa, vote la lista del Tigre, vote la renovación y tengo el derecho democrático, como lo tuvo el Centro Democrático hace cuatro años, de no votar tu consulta. Nadie bota su voto con Salvación Nacional. Al contrario, mucha suerte el 8 de marzo”.

Tomás Uribe no se quedó callado y siguió la discusión: “Doctor Enrique Gómez, busqué sus publicaciones de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos en Google y en Grok y no encontré ninguna. Supongo que estaba facturando. Saludos a los amigos de su movimiento, entre ellos, Wilson Ruiz, exministro de Iván Duque, y Juan Guillermo Zuluaga, exministro de Juan Manuel Santos. Votemos la Gran Consulta y votemos Centro Democrático”.

Gómez Martínez remató: “Tomás, la noticia de la semana es que para ustedes, el expresidente Iván Duque está en el mismo segmento en el que tienen a Santos. Afortunadamente al hacer las listas de Salvación Nacional no te pedimos permiso. Y, cómo te parece, en esa época de la que hablas, sí estaba facturando: haciendo empresa, pagando impuestos y generando empleo. También, buscaba justicia frente al homicidio impune de mi tío Álvaro Gómez. Les deseo la mejor de las suertes, ojalá dejes los ataques y nos concentremos en vender cada quien su panela. No dividas más, ¡un abrazo!“.

Salvación Nacional se convirtió en el partido político de varios políticos del Centro Democrático que renunciaron recientemente a la colectividad. El más reciente: el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien se fue molesto de la casa política que ayudó a fundar.