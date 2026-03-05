POLÍTICA

Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional a tres días de las elecciones: “Qué bueno que reconozcas que les restaremos curules”

El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, se enfrentó en redes sociales a Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 7:34 a. m.
Enrique Gómez Martínez y Tomás Uribe Moreno.
Enrique Gómez Martínez y Tomás Uribe Moreno. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

La relación entre el Centro Democrático y Salvación Nacional ha sido buena. De hecho, coinciden en varias puestas ideológicas y las críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, a tres días de las elecciones, las tensiones quedaron expuestas en las redes sociales por cuenta de un mensaje que escribió Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

“Si el enemigo es el heredero de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, ¿qué lógica tiene restar curules ‘por hacerse contar’ y atacar una consulta que reúne fuerzas para enfrentar al heredero? ¿Ego? Votemos unidos este domingo. Senado y Cámara, Centro Democrático y la gran consulta, por Paloma Valencia", escribió el hijo del exmandatario.

Uribe Moreno no mencionó a Salvación Nacional, pero su director, Enrique Gómez Martínez se sintió aludido y respondió.

Política

Gustavo Petro actuará en la película sobre el Almirante Padilla, al lado de un actor de Hollywood

Política

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

Política

Queman vehículo de candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander: “Le metieron candela, fue horrible”

Política

Petro se queda solo en sus denuncias de posible fraude electoral: partidos respaldan a Hernán Penagos y el trabajo de la Registraduría

Política

¿Vargas Lleras será candidato presidencial? Julio César Triana revela verdad detrás de video que circuló

Política

Aval del candidato de la curul de paz del Chocó podría quedarse sin efecto: Leyner Palacios lanzó advertencia que complican el futuro del escaño

Política

Gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos rechaza ataque contra militares que apoyaban logística electoral

Política

Francisco Santos revela la estrategia del petrismo el 8 de marzo y habla de los votos que convertirían a Paloma Valencia en “rival real”

Política

Este es el mapa de cómo quedarían distribuidas las EPS en el país tras el traslado masivo de pacientes decretado por el Gobierno Petro

Política

María Paz Gaviria y David Barguil hablaron de su relación después del divorcio, sus profundas diferencias y lo que ocurriría si se encuentran en los pasillos del Congreso

Tomás Uribe Moreno
Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Tomás, que bueno que ya reconozcas que tenemos umbral y les vamos a restar curules. Ahora, ¿una alianza anti Santos aliándose con el santismo? Así es la democracia, tú puedes pensar que ese es el camino correcto. Otros, pensamos que el camino es la renovación, dejar en el pasado al establecimiento que nos arrojó en manos de Petro y por eso, en extrema coherencia, no votamos la consulta santista y la democracia nos habilita a ser una alternativa ante el Pueblo, las curules no son tuyas querido Tomás, no se heredan, son del Pueblo que las elige", afirmó.

Enrique Gómez ha representado a la familia y reafirma el señalamiento contra el expresidente Ernesto Samper.
Enrique Gómez Martínez, candidato al Senado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y siguió: “Por la democracia, deseamos que conserven las que más puedan y ojalá tengan más; claro, trabajo día y noche para que el pueblo nos vea como alternativa, vote la lista del Tigre, vote la renovación y tengo el derecho democrático, como lo tuvo el Centro Democrático hace cuatro años, de no votar tu consulta. Nadie bota su voto con Salvación Nacional. Al contrario, mucha suerte el 8 de marzo”.

Tomás Uribe no se quedó callado y siguió la discusión: “Doctor Enrique Gómez, busqué sus publicaciones de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos en Google y en Grok y no encontré ninguna. Supongo que estaba facturando. Saludos a los amigos de su movimiento, entre ellos, Wilson Ruiz, exministro de Iván Duque, y Juan Guillermo Zuluaga, exministro de Juan Manuel Santos. Votemos la Gran Consulta y votemos Centro Democrático”.

Gómez Martínez remató: “Tomás, la noticia de la semana es que para ustedes, el expresidente Iván Duque está en el mismo segmento en el que tienen a Santos. Afortunadamente al hacer las listas de Salvación Nacional no te pedimos permiso. Y, cómo te parece, en esa época de la que hablas, sí estaba facturando: haciendo empresa, pagando impuestos y generando empleo. También, buscaba justicia frente al homicidio impune de mi tío Álvaro Gómez. Les deseo la mejor de las suertes, ojalá dejes los ataques y nos concentremos en vender cada quien su panela. No dividas más, ¡un abrazo!“.

Salvación Nacional se convirtió en el partido político de varios políticos del Centro Democrático que renunciaron recientemente a la colectividad. El más reciente: el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien se fue molesto de la casa política que ayudó a fundar.

Más de Política

.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el Almirante Padilla, al lado de un actor de Hollywood

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

Así quedó el carro que le quemaron al candidato a la Cámara, Mauricio Matri.

Queman vehículo de candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander: “Le metieron candela, fue horrible”

No hay alerta de fraude electoral en Colombia

Petro se queda solo en sus denuncias de posible fraude electoral: partidos respaldan a Hernán Penagos y el trabajo de la Registraduría

Germán Vargas Lleras y Julio César Triana.

¿Vargas Lleras será candidato presidencial? Julio César Triana revela verdad detrás de video que circuló

Congresistas 2022

Aval del candidato de la curul de paz del Chocó podría quedarse sin efecto: Leyner Palacios lanzó advertencia que complican el futuro del escaño

126 municipios en riesgo extremo por violencia de cara a las elecciones de 2026

Gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos rechaza ataque contra militares que apoyaban logística electoral

Los cuestionamientos alrededor del esposo de Sondra Macollins, un próspero empresario detrás de fondos mixtos que contratan con el Estado.

Empresas, lujos, ‘contrataderos’ y título de marqués: los cuestionamientos alrededor del esposo de la candidata Sondra Macollins

Comisión de Garantías Electorales

Partidos políticos cierran filas contra los señalamientos de posible fraude electoral del presidente Petro y rodean a la Registraduría

Noticias Destacadas