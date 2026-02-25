EL DEBATE

José Félix Lafaurie y su duda de algo que supuestamente pasa en el Centro Democrático: “Hay un grupito”

En El Debate de SEMANA, Lafaurie se despachó a propósito de su renuncia al Centro Democrático.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
25 de febrero de 2026, 1:35 p. m.
José Félix Lafaurie Rivera habló en exclusiva con SEMANA.
José Félix Lafaurie Rivera habló en exclusiva con SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Luego de muchos ruidos sobre si se iba o no del Centro Democrático, finalmente José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y uno de los fundadores de ese partido político, oficializó este martes 24 de febrero que deja esa colectividad para hacer parte de las filas de Salvación Nacional.

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

Ahora, transcurrido un día de su renuncia al Centro Democrático, Lafaurie expuso en El Debate de SEMANA algo que le genera dudas y que pasa al interior de esa colectividad.

YouTube video Q2VCt3xmV-g thumbnail

Yo sí creo que hay un grupito en torno al partido, al expresidente Uribe, que se cree con derechos a tomar decisiones al interior. En algunos casos se autodenomina el ideólogo del Centro Democrático como José Obdulio Gaviria y por esa vía terminan tomando una serie de decisiones que nunca se llevan a la Dirección Nacional. En los temas territoriales sucede exactamente los mismo y yo sí creo que los partidos tienen que tener, o tienen que gobernarse, con aquellas instituciones que estatutariamente tienen la obligación de orientar las decisiones del partido”, agregó.

¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

Lafaurie también manifestó en El Debate que al interior del Centro Democrático existe una “opacidad” que él considera valdría la pena que se vaya develando para “saber quiénes son los tomadores de decisión”.

El Debate

¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

El Debate

José Félix Lafaurie confesó que él y María Fernanda Cabal están dolidos con Uribe y contó lo que no volvieron a hacer: “Nunca más”

El Debate

José Félix Lafaurie dijo lo que tiene que hacer María Fernanda Cabal después de que él apoyara a Abelardo de la Espriella: “Obligación”

El Debate

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

Semana TV

Habla José Félix Lafaurie: ¿por qué respaldará a Abelardo de la Espriella?

El Debate

Enrique Peñalosa dice lo que haría con Petro si se convierte en presidente: “Me interesa que Colombia salga adelante”

El Debate

¿Fraude en elecciones? Advierten por qué Petro insiste en ello: “Es muy peligroso”

Política

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

Política

José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

Confidenciales

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Porque entendemos que si las decisiones las tiene que tomar el expresidente Uribe, que las diga. Es decir, nadie se opone, por ejemplo en este caso en concreto, de lo que fue el proceso de selección de candidato. Si el expresidente Uribe hace seis meses hubiera dicho, por razones cualquiera, que la candidata era Paloma Valencia, nadie, absolutamente nadie, se hubiera opuesto”, agregó Lafaurie.

A propósito, Lafaurie contó en El Debate que desde meses atrás le ha venido insistiendo al expresidente Álvaro Uribe sobre la forma como procedieron algunos asesores de la campaña del exsenador asesinado Miguel Uribe Turbay y después de su papá, Miguel Uribe Londoño.

YouTube video IwNEJXyCvp4 thumbnail

“Ustedes no pueden olvidar que Lester Toledo, o los asesores de Miguel Uribe Londoño, intentaron contratar a Atlas Intel, cuando ya el partido había tomado la decisión de que fuera Atlas Intel la que resolviera el tema de las encuestas. Y sin embargo, nada se hizo”, recordó Lafaurie.

En tal sentido, para Lafaurie hay una cantidad de cosas al interior del Centro Democrático que no se han tramitado con la transparencia que corresponde.

YouTube video p4M52yHxGRU thumbnail

“Y que forman parte de ese entramado que terminó por hacer de un proceso que debió ser mucho más transparente, un proceso que hoy en día no está claro al país. O por lo menos, no está claro para nosotros”, señaló en El Debate.

Más de El Debate

Maria Fernanda Cabal

¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

José Félix Lafaurie, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie confesó que él y María Fernanda Cabal están dolidos con Uribe y contó lo que no volvieron a hacer: “Nunca más”

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie

José Félix Lafaurie dijo lo que tiene que hacer María Fernanda Cabal después de que él apoyara a Abelardo de la Espriella: “Obligación”

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

Habla José Félix Lafaurie: ¿por qué respaldará a Abelardo de la Espriella?

Habla José Félix Lafaurie: ¿por qué respaldará a Abelardo de la Espriella?

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.

Enrique Peñalosa dice lo que haría con Petro si se convierte en presidente: “Me interesa que Colombia salga adelante”

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de febrero de 2026, en Bogotá

¿Fraude en elecciones? Advierten por qué Petro insiste en ello: “Es muy peligroso”

IVÄN CEPEDA

Cargan en vivo contra Iván Cepeda: “¿Qué ha hecho en la vida? No ha hecho absolutamente nada”

Diana Ospina apareció con vida tras 19 horas de desaparición.

Proponen en vivo una “legislación de guerra” tras el caso de Diana Ospina en Bogotá: “Vamos a vivir seguros”

Noticias Destacadas