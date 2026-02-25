José Félix Lafaurie y su duda de algo que supuestamente pasa en el Centro Democrático: “Hay un grupito”

Luego de muchos ruidos sobre si se iba o no del Centro Democrático, finalmente José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y uno de los fundadores de ese partido político, oficializó este martes 24 de febrero que deja esa colectividad para hacer parte de las filas de Salvación Nacional.

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

Ahora, transcurrido un día de su renuncia al Centro Democrático, Lafaurie expuso en El Debate de SEMANA algo que le genera dudas y que pasa al interior de esa colectividad.

“Yo sí creo que hay un grupito en torno al partido, al expresidente Uribe, que se cree con derechos a tomar decisiones al interior. En algunos casos se autodenomina el ideólogo del Centro Democrático como José Obdulio Gaviria y por esa vía terminan tomando una serie de decisiones que nunca se llevan a la Dirección Nacional. En los temas territoriales sucede exactamente los mismo y yo sí creo que los partidos tienen que tener, o tienen que gobernarse, con aquellas instituciones que estatutariamente tienen la obligación de orientar las decisiones del partido”, agregó.

¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

Lafaurie también manifestó en El Debate que al interior del Centro Democrático existe una “opacidad” que él considera valdría la pena que se vaya develando para “saber quiénes son los tomadores de decisión”.

“Porque entendemos que si las decisiones las tiene que tomar el expresidente Uribe, que las diga. Es decir, nadie se opone, por ejemplo en este caso en concreto, de lo que fue el proceso de selección de candidato. Si el expresidente Uribe hace seis meses hubiera dicho, por razones cualquiera, que la candidata era Paloma Valencia, nadie, absolutamente nadie, se hubiera opuesto”, agregó Lafaurie.

A propósito, Lafaurie contó en El Debate que desde meses atrás le ha venido insistiendo al expresidente Álvaro Uribe sobre la forma como procedieron algunos asesores de la campaña del exsenador asesinado Miguel Uribe Turbay y después de su papá, Miguel Uribe Londoño.

“Ustedes no pueden olvidar que Lester Toledo, o los asesores de Miguel Uribe Londoño, intentaron contratar a Atlas Intel, cuando ya el partido había tomado la decisión de que fuera Atlas Intel la que resolviera el tema de las encuestas. Y sin embargo, nada se hizo”, recordó Lafaurie.

En tal sentido, para Lafaurie hay una cantidad de cosas al interior del Centro Democrático que no se han tramitado con la transparencia que corresponde.

“Y que forman parte de ese entramado que terminó por hacer de un proceso que debió ser mucho más transparente, un proceso que hoy en día no está claro al país. O por lo menos, no está claro para nosotros”, señaló en El Debate.