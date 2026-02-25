El Debate

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

El presidente de Fedegán renunció oficialmente al partido Centro Democrático.

Redacción Debate
25 de febrero de 2026, 12:46 p. m.
José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal.
José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: Alexandra Ruiz Semana

En las últimas horas, el líder gremial José Félix Lafaurie confirmó su renuncia al Centro Democrático y que llegará a las filas de Salvación Nacional. Es por ello que, de cara a las elecciones a la Presidencia de la República en mayo, votará por el candidato Abelardo de la Espriella.

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

“Le anuncio al país que, a partir de hoy, renuncio a la militancia del Centro Democrático. Durante largos meses he esperado una respuesta frente a un proceso político para escoger al candidato del partido; nunca ha existido la voluntad política real de hacerlo”, indicó Lafaurie a través de un video que difundió en redes sociales.

Ahora, José Félix Lafaurie anunció en El Debate de SEMANA que su esposa, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se alista para crear su propio partido político.

YouTube video Q2VCt3xmV-g thumbnail

“Yo lo tengo más o menos claro, yo creo que María Fernanda no tiene otra alternativa sino fundar su propio partido, un partido de derecha”, dijo Lafaurie, al ser consultado en El Debate sobre cuál será el futuro político de su esposa.

Política

Política

Confidenciales

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

En tal sentido, Cabal se estaría alistando para crear dicho partido político después del 20 de julio, una vez termine su periodo como congresista. Sobre cómo se llamaría dicha colectividad, Lafaurie manifestó: “De pronto Partido Republicano, colombiano”.

El presidente de Fedegán, quien precisamente fue uno de los fundadores del Centro Democrático, también recordó que su esposa Cabal es seguidora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En El Debate, Lafaurie también fue enfático en decir que la senadora Cabal no se ha sentido cómoda en el Centro Democrático.

“Cuántas veces ha tenido ciertas restricciones, limitaciones. Incluso, una vez le dijo al expresidente Uribe en cámaras: ‘Presidente, es que usted tiene un corazoncito mamerto’. Ella no se ha sentido cómoda”, agregó.

José Felix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán.
José Felix Lafaurie renunció al Centro Democrático este martes, 24 de febrero. Foto: COLPRENSA

Por otra parte, Lafaurie indicó que, si bien al expresidente Álvaro Uribe no le caerá muy bien el hecho de que Cabal abandone el Centro Democrático para fundar otro partido, él tampoco se ha comunicado con ella para que hablen: “Desde el 15 de diciembre no ha tenido con ella el gesto de llamarla, ni siquiera el 24 de diciembre”.

