José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

En las últimas horas, el líder gremial José Félix Lafaurie confirmó su renuncia al Centro Democrático y que llegará a las filas de Salvación Nacional. Es por ello que, de cara a las elecciones a la Presidencia de la República en mayo, votará por el candidato Abelardo de la Espriella.

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

“Le anuncio al país que, a partir de hoy, renuncio a la militancia del Centro Democrático. Durante largos meses he esperado una respuesta frente a un proceso político para escoger al candidato del partido; nunca ha existido la voluntad política real de hacerlo”, indicó Lafaurie a través de un video que difundió en redes sociales.

Ahora, José Félix Lafaurie anunció en El Debate de SEMANA que su esposa, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se alista para crear su propio partido político.

“Yo lo tengo más o menos claro, yo creo que María Fernanda no tiene otra alternativa sino fundar su propio partido, un partido de derecha”, dijo Lafaurie, al ser consultado en El Debate sobre cuál será el futuro político de su esposa.

En tal sentido, Cabal se estaría alistando para crear dicho partido político después del 20 de julio, una vez termine su periodo como congresista. Sobre cómo se llamaría dicha colectividad, Lafaurie manifestó: “De pronto Partido Republicano, colombiano”.

El presidente de Fedegán, quien precisamente fue uno de los fundadores del Centro Democrático, también recordó que su esposa Cabal es seguidora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

José Félix Lafaurie dijo lo que tiene que hacer María Fernanda Cabal después de que él apoyara a Abelardo de la Espriella: “Obligación”

En El Debate, Lafaurie también fue enfático en decir que la senadora Cabal no se ha sentido cómoda en el Centro Democrático.

“Cuántas veces ha tenido ciertas restricciones, limitaciones. Incluso, una vez le dijo al expresidente Uribe en cámaras: ‘Presidente, es que usted tiene un corazoncito mamerto’. Ella no se ha sentido cómoda”, agregó.

José Felix Lafaurie renunció al Centro Democrático este martes, 24 de febrero. Foto: COLPRENSA

Por otra parte, Lafaurie indicó que, si bien al expresidente Álvaro Uribe no le caerá muy bien el hecho de que Cabal abandone el Centro Democrático para fundar otro partido, él tampoco se ha comunicado con ella para que hablen: “Desde el 15 de diciembre no ha tenido con ella el gesto de llamarla, ni siquiera el 24 de diciembre”.