La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático significa un golpe al partido y pavimenta la dimisión de María Fernanda Cabal en el uribismo

El viernes 20 de febrero, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se comunicó con el director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Hablaron durante varios minutos y el segundo le abrió la puerta para su llegada a la nueva casa política.

Lafaurie no ocultó su descontento con la colectividad que ayudó a fundar de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez porque pidió explicaciones sobre la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial única del partido y no la encontró. Nunca le respondieron.

Este martes, 24 de febrero, el día de su cumpleaños, Lafaurie hizo efectiva su renuncia y la divulgó a la prensa.

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: Alexandra Ruiz Semana

“Durante largos meses he esperado una respuesta frente a un proceso político para escoger al candidato del partido, nunca ha existido la voluntad política real de hacerlo”, dijo en un carta que entregó al Centro Democrático y que hizo pública en sus redes sociales. Y habló de un “imperativo ético” y “dignidad personal”.

SEMANA conoció que Lafaurie no logró entrevistarse con el expresidente Álvaro Uribe después de su primera carta que se filtró a la prensa un día después de la asamblea general del Centro Democrático. Ni siquiera María Fernanda Cabal se ha entrevistado con el exmandatario.

De hecho, el distanciamiento de la familia Lafaurie Cabal cada vez es más evidente.

José Félix Lafaurie. Foto: Prensa José Félix Lafaurie

María Fernanda Cabal no volvió a conceder entrevistas a la prensa y lo hará después del 8 de marzo, cuando el país vote las consultas interpartidistas.

Sin embargo, varias personas cercanas a la senadora le han dicho a SEMANA que no se siente a gusto en el partido y siente que descansó tras la primera carta que su esposo, Lafaurie, le radicó al Centro Democrático, donde pidió que le respondieran varias preguntas del proceso de selección del candidato presidencial del partido.

“Siento que me quité un edificio de encima”, le reconoció Cabal a su hijo, Juan José Lafaurie, en una entrevista que le concedió.

SEMANA estableció que María Fernanda Cabal también saldría del Centro Democrático, pero no lo hará de momento porque tiene su curul de senadora y asistirá al Congreso hasta el 20 de julio. Después, su escenario será otro.

Actualmente, Cabal no respalda la campaña presidencial de Paloma Valencia, aunque públicamente se comprometió a hacerlo. No hay fotografías de ambas ni mensajes de la vallecaucana respaldando a Valencia. Igual situación ocurre con la senadora Paola Holguín, quien no ha asumido de frente un respaldo a la candidatura presidencial de su partido.

María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca Foto: María Fernanda Cabal

La salida de Lafaurie del Centro Democrático afecta a la colectividad porque él reúne a un sector importante de ganaderos del país. Y, además, porque anunció que respaldará la aspiración de Abelardo de la Espriella, en Salvación Nacional.

Precisamente, el director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, dijo en un comunicado de prensa que es orgullo y gran satisfacción darle la calurosa bienvenida en su retorno al partido a José Félix Lafaurie.

“Con el doctor Lafaurie, la Colombia rural, agrícola y ganadera gana un determinante espacio y vocería en nuestro partido”, remató Gómez Martínez.