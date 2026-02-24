Política

José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

El líder gremial asegura que votará el próximo 8 de marzo por las listas de Salvación Nacional.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 5:27 p. m.
José Félix Lafaurie.
José Félix Lafaurie. Foto: NICOLAS LINARES

José Félix Lafaurie renunció oficialmente a la militancia del Centro Democrático, tras manifestar serias diferencias con la elección del candidato presidencial de este partido político, donde resultó como ganadora la senadora Paloma Valencia. El líder gremial llegará a las filas de Salvación Nacional y respaldará, “en consecuencia”, a Abelardo de la Espriella en la búsqueda por la Casa de Nariño, según le confirmó a SEMANA.

“Le anuncio al país que, a partir de hoy, renuncio a la militancia de Centro Democrático. Durante largos meses he esperado una respuesta frente a un proceso político para escoger al candidato del partido; nunca ha existido la voluntad política real de hacerlo”, dijo Lafaurie en un video que difundió en redes sociales.

Exclusivo: José Félix Lafaurie revela explosivos chats con Álvaro Uribe que evidencian la fractura en el Centro Democrático

Contó que la decisión obedece a un imperativo ético y de dignidad personal, y así se lo hizo saber en una carta dirigida a la dirección nacional del partido político, en cabeza de Gabriel Vallejo.

El equipo de Lafaurie describió en un comunicado de prensa que elevó varias solicitudes formales y derechos de petición solicitando aclaraciones sobre la escogencia del candidato presidencial, “sin haber recibido respuesta”.

José Félix Lafaurie.
José Félix Lafaurie. Foto: SEMANA

En la carta, el líder gremial contó que regresará al partido Salvación Nacional, colectividad de la cual fue fundador, y que, actualmente, dirige Enrique Gómez, por lo que votará por esa lista al Congreso el próximo 8 de marzo y respaldará la candidatura de Abelardo de la Espriella.

“Regreso a Salvación Nacional, de donde nunca me fui, desde el punto de vista del legado ideológico, doctrinario, con el que prácticamente hice buena parte de mi trayectoria política”, dijo José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, quien no ha definido su permanencia en este partido.

Sobre el papel que desempeñará en el nuevo partido político, se detalló: “Con Enrique Gómez daré las batallas para defender la democracia, y para evitar que un gobierno de izquierda, como el que está hoy, pueda perpetuarse para restringir libertades y anular las instituciones democráticas en Colombia”.

Lafaurie concluyó que continuará reclamando respuestas a sus interrogantes en el Centro Democrático, ahora como ciudadano independiente; y que no es su intención generar distorsiones que afecten a la candidata oficial del partido, Paloma Valencia.

