María Fernanda Cabal, indignada porque su esposo, José Félix Lafaurie, calificó a Iván Cepeda como reflexivo: “Cuando la gente se vuelve vieja, parece pendeja”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no ocultó su molestia con su esposo, José Félix Lafaurie, porque en una entrevista que le concedió a SEMANA confesó lo que pensaba de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Lafaurie consideró a Cepeda —con quien compartió en la mesa de diálogos del Gobierno con la guerrilla del ELN— como “un actor político convencido de sus ideas, como lo soy yo, o como lo es María Fernanda. Es una persona de la que su trasegar político da cuenta de que ha estado muy cerca de una izquierda activa. Es un hombre ponderado, es un hombre reflexivo, es un hombre con el cual se pueden tramitar todo tipo de diferencias”.

Cabal, visiblemente molesta, habló del tema en un video que grabó junto a su hijo, el abogado Juan José Lafaurie, y ambos coincidieron con la indignación.

José Félix Lafaurie e Iván Cepeda fueron compañeros de trabajo en una mesa de diálogos. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Lafaurie llegará a Colombia el 4 de febrero proveniente de un viaje. “Ese man no va a dormir aquí en la casa. Ese man con sus declaraciones sobre Iván Cepeda, no”, dijo Juan José.

“¡Qué mamera!”, expresó Cabal.

Y añadió: “Cuando la gente se vuelve vieja se vuelve como pendeja”, afirmó al referirse a Lafaurie.

Y añadió que su esposo “habló pendejadas” y, por eso, la opinión pública no lo entendió. “Si él estuvo en una negociación con el ELN fue por orden de Álvaro Uribe, quien le dijo que era mejor estar que no estar”, opinó la senadora.

Fruto del amor entre José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, nació Juan José. Foto: FOTO1 Y 2: SEMANA.

Recordó que “cuando uno está en ese ambiente político, como me ocurría cuando se me acercaban en el Congreso y se me acercaban los que eran de la guerrilla de las Farc... Sé que uno causa atracción, la del contrario. Uno se pregunta: ¿nos sentamos a conversar entre diferentes? Y yo, moralmente, era incapaz”.

Por eso, a ese “man”, como calificó a José Félix Lafaurie, “tenemos que mandarlo a dormir, pero en el garaje de la casa”, anunció.

Y es que Lafaurie también habló con SEMANA de su gran respeto a Iván Cepeda. “Creo que, en caso de que llegue a la Presidencia, hará cosas, no cabe la menor duda, en la dirección de lo que él siempre ha pensado a propósito de la sociedad y el Estado. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos a propósito de la sociedad y el Estado, de pronto hay muchos temas en los cuales no tenemos una postura parecida”.

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: Colprensa y cuenta en X Juan José Lafaurie, respectivamente.

De otro lado, Cabal también se declaró “feliz y no lo voy a negar” tras la explosiva carta que su esposo, José Félix Lafaurie, envió al Centro Democrático, en la que confesó su molestia con el proceso electoral en el cual ganó Paloma Valencia.

“Me quité una carga, un edificio de encima, una presión. Cuando uno tiene jefes y el deseo de llegar a un cargo tan alto y ser candidata de un partido, uno quiere hacer todo lo mejor. El miedo es cómo te juzgan, cómo te ven. Siempre es una crítica llamar a alguien para que te regañe. No. Que le dije algo a un periodista. ¡Qué mamera! La autenticidad hace que uno sea creíble, coherente y el mismo siempre”, afirmó.

Cabal dijo que quiere rescatar su vida.