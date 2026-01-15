Exnegociador del gobierno Petro con el ELN pide a los colombianos no equivocarse en las urnas: “No se resistiría un segundo capítulo de la izquierda”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, hizo un análisis sobre la situación de Venezuela y Estados Unidos y el papel que viene asumiendo el presidente Gustavo Petro.

Tras exponer sus puntos de vista, Lafaurie se refirió al 2026 y les pidió a los colombianos no volver a equivocarse en las urnas a la hora de elegir al próximo presidente (a).

“Gustavo Petro entregará el poder el 7 de agosto y en mayo Colombia no puede volver a equivocarse en las urnas ni a equivocarse de amigos, pues la economía del país no resistirá un segundo capítulo de la izquierda populista y promesera, ni de su connivencia negociadora con el narcoterrorismo, aunque Petro, de dientes para afuera, le haya pedido a Trump que le ayude a golpear duro al ELN en la frontera”, expresó Lafaurie.

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal. Foto: Alexandra Ruiz Semana

El empresario- quien además acompañó la fallida mesa de negociación de paz entre el gobierno Petro y el ELN-, dijo que el tema del día y quizás del año es la “extracción” de Nicolás Maduro de su país. “Pero, más allá de lo episódico, lo importante es lo que viene para Venezuela y también para Colombia, pues nuestra frontera común, nuestras 300.000 hectáreas de coca y nuestros bandidos binacionales nos hacen parte del problema”.

Afirmó que “hay señales confusas para quienes vemos la película desde lejos, más no para el gobierno Trump, que no se embarcó en semejante operación militar de alto riesgo y precisión quirúrgica, para luego no saber qué hacer, como afirman algunos analistas. ‘No estamos improvisando’, afirmó Marco Rubio ante la prensa mundial, después de explicar la estrategia para Venezuela”, anotó.

Por el contrario, según Lafaurie, “hay una hoja de ruta, y se equivocan quienes pretenden que la motivación de Estados Unidos debería ser meramente filantrópica o de defensa romántica de la democracia. No. Se trata de geopolítica pura y dura, de supremacía política y comercial en la región, de Doctrina Monroe, de América para los americanos”.

“La interdependencia entre países es una realidad económica y geopolítica, y si me preguntan, prefiero la alianza con mi vecino, a quien conozco y con quien comparto afinidades. No tengo dudas cuando pienso en lo que el lejano comunismo soviético le hizo a América Latina con la financiación de la revolución armada a través de su enclave cubano, que hoy todavía nos amenaza devenida en narcoterrorismo, y en lo que le hizo a Venezuela su heredero, el socialismo progresista”, argumentó.

José Félix Lafaurie es el presidente de Fedegán. Foto: Prensa José Félix Lafaurie

De acuerdo con Lafaurie, Donald Trump tiene clara su estrategia en Venezuela. “Y si Colombia no corrige el rumbo y se coloca del lado correcto de la historia y de la geopolítica continental, también tendrá clara su estrategia frente al narcoterrorismo en nuestro país”.

José Félix Lafaurie fue jefe negociador de paz del gobierno con el ELN. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Lafaurie no hace parte hoy de la mesa de negociación de paz del gobierno Petro con el ELN porque las conversaciones con esa guerrilla porque están congeladas y el grupo armado no ha mostrado disposición y señales de reconciliación.