Exnegociador del gobierno Petro con el ELN pide a los colombianos no equivocarse en las urnas: “No se resistiría un segundo capítulo de la izquierda”

José Félix Lafaurie es el presidente de Fedegán, fue negociador de paz del gobierno con el ELN y es esposo de la exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 12:51 p. m.
José Félix Lafaurie no quiere el continuismo.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, hizo un análisis sobre la situación de Venezuela y Estados Unidos y el papel que viene asumiendo el presidente Gustavo Petro.

Tras exponer sus puntos de vista, Lafaurie se refirió al 2026 y les pidió a los colombianos no volver a equivocarse en las urnas a la hora de elegir al próximo presidente (a).

“Gustavo Petro entregará el poder el 7 de agosto y en mayo Colombia no puede volver a equivocarse en las urnas ni a equivocarse de amigos, pues la economía del país no resistirá un segundo capítulo de la izquierda populista y promesera, ni de su connivencia negociadora con el narcoterrorismo, aunque Petro, de dientes para afuera, le haya pedido a Trump que le ayude a golpear duro al ELN en la frontera”, expresó Lafaurie.

El empresario- quien además acompañó la fallida mesa de negociación de paz entre el gobierno Petro y el ELN-, dijo que el tema del día y quizás del año es la “extracción” de Nicolás Maduro de su país. “Pero, más allá de lo episódico, lo importante es lo que viene para Venezuela y también para Colombia, pues nuestra frontera común, nuestras 300.000 hectáreas de coca y nuestros bandidos binacionales nos hacen parte del problema”.

José Félix Lafaurie.
José Félix Lafaurie y el ELN.
