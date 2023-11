José Félix Lafaurie le habla claro al ELN: “Ellos tienen la palabra. La postura nuestra es clara y unánime, deben devolver a todos los secuestrados y no cometer un secuestro más”

Espero que no ocurra ningún otro secuestro porque sería la constatación de que el tema para ellos carece de relevancia, en un país donde no hay una familia colombiana que no haya sufrido el flagelo de este delito abominable, de manera directa o indirecta. En el sector ganadero, María Fernanda Cabal, cuando no era política, recorrió medio país identificando las víctimas ganaderas de todos los actores armados. Hay miles de historias de ganaderos asesinados y secuestrados. Es una herida abierta que nunca cerró en el alma de los colombianos.