¿María Fernanda Cabal apoya que su esposo, José Félix Lafaurie, se vaya con Abelardo de la Espriella? “Por lo menos dormí anoche con ella”

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), esposo de la senadora María Fernanda Cabal, ambos militantes del Centro Democrático, habló con El Debate, de SEMANA.

Durante la entrevista, Lafaurie habló de su decisión de renunciar al Centro Democrático para irse al Movimiento de Salvación Nacional, coletividad que apoya al abogado Abelardo de la Espriella con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Lafaurie habló de divisiones dentro del uribismo, de supuestos “grupitos” que tienen fraccionados al Centro Democrático y de sentimientos de ingratitud que lo llevaron a marcharse.

José Félix Lafaurie revela que su esposa María Fernanda Cabal fundará su propio “Partido Republicano”

José Félix Lafaurie dijo lo que tiene que hacer María Fernanda Cabal después de que él apoyara a Abelardo de la Espriella: “Obligación

Según dijo, desde el 15 de diciembre de 2025 el expresidente Álvaro Uribe no se comunica con ellos, situación que los tiene muy “dolidos, mucho”.

En el caso de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie dijo que sí está muy dolida porque ni siquiera la llamó en las fiestas decembrinas o para decirle algo cuando, una vez más, la colectividad determinó apoyar a la senadora Paloma Valencia con mira a las elecciones presidenciales y no a ella.

Respecto a él mismo, dijo José Félix Lafaurie, también está muy dolido con el expresidente Uribe porque, dijo, él se la jugó con él en las buenas y en las malas y ahora los relegaron.

Lafaurie sostuvo que, pese a las circunstancias, su esposa María Fernanda Cabal no procederá ahora mismo como él, es decir que ella no renunciará ya mismo al Centro Democrático. El objetivo de ella, dijo, es cumplir con su palabra de estar con la persona elegida, que resultó siendo Paloma Valencia, y luego armar un propio partido político.

“Ella tiene un compromiso moral con Paloma Valencia”, dijo Lafaurie, al indicar que su esposa la apoya con miras a las elecciones del 8 de marzo, donde Valencia estará en la llamada Gran Consulta con los también aspirantes Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

Según Lafaurie, luego del 20 de julio de 2026 su esposa dará marcha al proyecto de armar un partido político, que se pudiera llamar “Partido republicano”. Por ahora, dijo, ella se queda en el Centro Democrático y él se va con el Movimiento de Salvación Nacional.

Respecto a si su esposa está o no de acuerdo con su decisión, el presidente ejecutivo de Fedegán respondió que “ yo supongo que sí, porque por lo menos dormí anoche con ella”.

Posteriormente, dijo, sí está de acuerdo con él, le ayudó en la redacción de su escrito de renuncia, pero consideró largos sus pronunciamientos. Lo que sucede, insistió, es que ella quiere cumplir con el compromiso del Centro Democrático de apoyar al ganador de la consulta interna del uribismo y por eso seguirá con Paloma Valencia, a espera de cómo le va en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

“María Fernanda Cabal ha tenido siempre una conducta absolutamente clara. Incluso Abelardo hoy usa una expresión cuando a María Fernanda se le cuestiona porque es de extrema derecha y dice: ‘No, no, yo soy de extrema coherencia’. María Fernanda es una senadora de Centro Democrático elegida, además, con más de 200.000 votos, lo que le significó arrastrar en la lista del Senado a más de un senador. Por consiguiente, ya tiene una obligación política con el partido. Segundo, legal. Y tercero, tiene una obligación que así la veo yo, con Paloma Valencia, porque cuando el (ex) presidente Uribe dijo en días previos de la encuesta que la encuestadora debía de elegir dos de tres, las tres, Paola (Holguín), Paloma y María Fernanda firmaron una carta que se la dijeron a Gabriel (Vallejo) diciéndole: ‘Mira, vamos a acompañar a la que finalmente resulte ganadora en la encuesta’. A mí me parece que María Fernanda tiene, este es mi opinión, una obligación ética con Paloma Valencia”, aseguró Lafaurie.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. Y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.

Entre tanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.