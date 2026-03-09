SEMANA: Se convirtió en uno de los candidatos al Senado más votados este domingo. ¿Cómo recibió los resultados?

Enrique Gómez (E. G.): Con mucho beneplácito. Contra todo y contra todos. Contra la mala propaganda de la izquierda y de la derecha, logramos demostrar que, con opinión, con ideas, con valores, se puede ocupar un espacio muy importante. No solo alcanzamos el umbral, sino que logramos esa cuarta curul. Esta es una cuota inicial de lo que viene hacia adelante. Seguimos convencidos de que Abelardo de la Espriella es la alternativa real para frenar a la izquierda.

SEMANA: ¿Cómo vio los resultados de la Gran Consulta?

E. G.: Es positivo. La ciudadanía empieza a darse cuenta, a concientizarse del riesgo real que representa el Pacto Histórico, de lo que representa la politiquería de la izquierda. Los resultados de la Gran Consulta reflejan esa preocupación. Desde la centroderecha es muy importante el avance del Centro Democrático. En estas elecciones logramos pensionar a muchas figuras caducas que siguen insistiendo en presentar y postular sus nombres, pero no reflejan las expectativas reales de la ciudadanía.

Enrique Gómez Martínez, uno de los senadores más votados. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Con los resultados de Paloma Valencia y la Gran Consulta, ¿qué debe hacer Abelardo de la Espriella?

E. G.: Seguir adelante. Nosotros seguimos convencidos de que somos la única opción viable. Somos la opción de la renovación, de la transformación de la política, de una nueva forma de expresar las ideas.

SEMANA: ¿Ve opción de una alianza entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia después de estos resultados?

E. G.: Legalmente no es posible. Obviamente, la doctora Paloma tiene que cumplir el compromiso de la consulta, inscribir su nombre hasta el 13 de marzo. De otra forma le aplicarían una sanción. Y, obviamente, el mandato de Defensores de la Patria, con sus 5.200.000 de firmas, es un mandato igualmente relevante. Es bueno, es positivo que existan dos opciones fuertes, diversas, diferentes desde la centroderecha que puedan permitirle al país un cambio, un giro radical y dejar atrás esta hora de la izquierda del Gobierno.

SEMANA: Hay quienes dicen que Paloma Valencia no ha decidido su fórmula vicepresidencial porque espera reunirse con Abelardo de la Espriella. ¿Cómo la ve? ¿Ve una opción viable?

E. G.: No, no creo que ese sea el camino. Cualquiera que abandone su mandato comete un error político. El voto de la gente hay que tomarlo en serio. Esa alianza no se ha discutido y no es el camino. La vía es competir en democracia y postularse de cara a la primera vuelta. El pueblo soberano elegirá.

PALOMA VALENCIA, CANDIDATA PRESIDENCIAL Foto: JUAN CARLOS SIERRA

SEMANA: Si Paloma Valencia le ofrece a Abelardo de la Espriella que sea su fórmula vicepresidencial, ¿la aceptaría?

E. G.: No. Vuelvo y le digo: Defensores de la Patria es un movimiento popular con un mandato super amplio, no solo tiene los resultados de las encuestas que lo ubican como la opción real contra Iván Cepeda, sino que tiene una visión diferente de renovación de la política en la que creemos firmemente.

SEMANA: Si esa alianza no se da, ¿teme que se divida la derecha en primera vuelta?

E. G.: No. La sumatoria de opciones, la diversidad, es una de las virtudes del juego democrático. Nuestro acuerdo con Abelardo de la Espriella es directamente con el pueblo colombiano que ve en él una opción independiente y de renovación, una visión diferente del país.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las elecciones del próximo 8 de marzo y el papel de Salvación Nacional. Foto: Semana

SEMANA: Conclusión: no ve viable una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de cara a la primera vuelta.

E. G.: No es posible. Cualquiera que hiciera eso tendría que enfrentar no solo la sanción política, más que merecida, de quienes los ha respaldado, sino que tiene unas limitantes muy claras.

SEMANA: ¿Cómo va su relación con el Centro Democrático? Le han llovido varias críticas desde el uribismo.

E. G.: Siento que hay mucho resquemor, mucho resentimiento que es propio de las fuerzas que se vuelven tradicionales y que se acomodan a una estructura donde se confunde el ejercicio democrático con el privilegio y los derechos adquiridos. La democracia es dinámica. Nosotros estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Nunca en la historia de Colombia ha habido más plata de la politiquería corrupta y hay senadores electos con 30.000, 40.000 millones de nuestros impuestos y, a pesar de esa avalancha de recursos, nuestra fuerza se hizo presente con el umbral.

Es motivo de orgullo y esperanza. Lo otro son lamentos, es eso, lamentos de unas fuerzas que no han sabido ponerse en sintonía adecuadamente, que gozan de un prestigio indudable y respetable. Felicito al Centro Democrático por su gran desempeño de su lista cerrada.