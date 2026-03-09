“Favorita para liderar Colombia”: así analiza Bloomberg el triunfo de Paloma Valencia tras ganar la Gran Consulta por Colombia

La senadora colombiana Paloma Valencia se perfila como una de las principales candidatas a la Presidencia después de lograr una victoria contundente en la Gran Consulta por Colombia, según reportó Bloomberg, quien la denomina como “favorita para liderar Colombia” tras su triunfo del domingo.

De acuerdo con el preconteo, Valencia obtuvo alrededor del 46 % de los votos, superando ampliamente a los otros ocho aspirantes que participaron en la consulta. En segundo lugar quedó Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, con cerca del 18 %, quien sorprendió también con su votación de más de 1.2 millones de electores.

“Valencia, de 48 años y aliada cercana del expresidente Álvaro Uribe, exige un refuerzo del ejército y la policía para lanzar una ofensiva militar contra las bandas de narcotraficantes, y también quiere eliminar el impuesto al patrimonio”, dice el medio británico especializado en economía, que resalta que también propone una menor carga fiscal para las empresas.

Según el análisis citado por Bloomberg, el amplio margen de la victoria y la participación registrada en la consulta podrían fortalecer la campaña de Valencia en las próximas semanas, especialmente si logra sumar el respaldo de los votantes de los candidatos que quedaron atrás en la primaria.

Sobre el futuro del panorama, el medio señala que “le sigue de cerca Abelardo de la Espriella, un abogado conservador que elogia a Donald Trump y que quiere construir megacárceles y neutralizar a los pandilleros que se niegan a rendirse. Tras su victoria en las primarias, Valencia será ahora la principal rival de De la Espriella en la competencia por el apoyo de los votantes conservadores”, cierra Bloomberg en su análisis.