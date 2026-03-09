Confidenciales

“Favorita para liderar Colombia”: así analiza Bloomberg el triunfo de Paloma Valencia tras ganar la Gran Consulta por Colombia

El medio británico también aseguró que ahora Valencia se disputará la entrada a la segunda vuelta con Abelardo De la Espriella.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 8:01 a. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial tras su victoria en la Gran Consulta por Colombia.
Paloma Valencia, candidata presidencial tras su victoria en la Gran Consulta por Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

La senadora colombiana Paloma Valencia se perfila como una de las principales candidatas a la Presidencia después de lograr una victoria contundente en la Gran Consulta por Colombia, según reportó Bloomberg, quien la denomina como “favorita para liderar Colombia” tras su triunfo del domingo.

De acuerdo con el preconteo, Valencia obtuvo alrededor del 46 % de los votos, superando ampliamente a los otros ocho aspirantes que participaron en la consulta. En segundo lugar quedó Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, con cerca del 18 %, quien sorprendió también con su votación de más de 1.2 millones de electores.

“Valencia, de 48 años y aliada cercana del expresidente Álvaro Uribe, exige un refuerzo del ejército y la policía para lanzar una ofensiva militar contra las bandas de narcotraficantes, y también quiere eliminar el impuesto al patrimonio”, dice el medio británico especializado en economía, que resalta que también propone una menor carga fiscal para las empresas.

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

Según el análisis citado por Bloomberg, el amplio margen de la victoria y la participación registrada en la consulta podrían fortalecer la campaña de Valencia en las próximas semanas, especialmente si logra sumar el respaldo de los votantes de los candidatos que quedaron atrás en la primaria.

Mundo

Estados Unidos negocia un histórico acuerdo con Cuba que podría aliviar sanciones y poner fin al régimen de la isla

Mundo

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Mundo

Movilizaciones del 8-M: “No a la guerra” en las marchas por el Día de la Mujer

Mundo

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

Mundo

Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Pacífico deja 6 muertos

Mundo

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

Estados Unidos

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Confidenciales

María Fernanda Cabal y su reacción tras el triunfo de Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo sacó más de medio millón de votos en Bogotá

Política

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

Sobre el futuro del panorama, el medio señala que “le sigue de cerca Abelardo de la Espriella, un abogado conservador que elogia a Donald Trump y que quiere construir megacárceles y neutralizar a los pandilleros que se niegan a rendirse. Tras su victoria en las primarias, Valencia será ahora la principal rival de De la Espriella en la competencia por el apoyo de los votantes conservadores”, cierra Bloomberg en su análisis.

Más de Mundo

La isla tiene cerca de 9 millones de habitantes.

¿Qué lugar ocupa Cuba en la pobreza a nivel mundial? Este es el ranking

Banderas de Cuba y Estados Unidos

Estados Unidos negocia un histórico acuerdo con Cuba que podría aliviar sanciones y poner fin al régimen de la isla

Vladimir Putin y Mojtaba Jamenei

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Mujeres marchan en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca, México.

Movilizaciones del 8-M: “No a la guerra” en las marchas por el Día de la Mujer

Esta imagen satelital, proporcionada por Vantor, muestra los daños causados ​​por un ataque aéreo a la base de drones de Ahvaz, Irán, el domingo 8 de marzo de 2026. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)

Israel anuncia ataque contra “infraestructura del régimen” en centro de Irán

El ataque se llevó a cabo este domingo, 8 de marzo

Nuevo ataque de EE. UU. a embarcación narco en el Pacífico deja 6 muertos

La sede de la embajada estadounidense en Riad, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada previamente con drones. Irán respondió a ataques contra objetivos industriales y diplomáticos en Oriente Medio el 3 de marzo, y Washington advirtió a sus ciudadanos que evacuaran toda la región. (Foto de AFP)

Estados Unidos ordena la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita tras ataques de Irán

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Donald Trump Arenceles

Donald Trump reacciona a la subida del precio del petróleo: superó los 100 dólares en medio de tensiones en Irán

Noticias Destacadas