Juan Daniel Oviedo dice que acompañará a Paloma Valencia y celebra votos de la Gran Consulta: “La palabra se tiene que cumplir”

Juan Daniel Oviedo fue una de las grandes sorpresas de la jornada electoral: superó el millón de votos y quedó como segundo en la Gran Copnsulta por Colombia. Por lo mismo, muchos piden que sea la formula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien será la candidata de la consulta y el Centro Democrático.

Tras conocerse los resultados, Oviedo habló después de lo que fue el discurso de Valencia y, pese a que no respondió si sería vicepresidente, dejó en claro que acompañará a la exsenadora de cara a lo que será la primera vuelta presidencial.

Juan Daniel Oviedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“Quiero aprovechar este momento para recordarles que todo esto empezó gracias a una pregunta que era si íbamos a ser capaces de sumar entre distintos”, comentó.

Al ver como ha transcurrido la contienda y lo que se ha conseguido, el exdirector del Dane sostuvo que se siente muy “orgulloso” de lo que han venido construyendo.

En ese sentido, señaló que la Gran Consulta por Colombia es una apuesta para que el país vea que se puede competir sin necesidad de destruir al otro. “Y sobretodo pensando en un propósito común que es Colombia”, manifestó.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: SEMANA

“El país habló y le dio un respaldo muy importante a esta Gran Consulta y de paso le dio un apoyo decisivo a Paloma Valencia”, dijo.

Por lo mismo, Oviedo destacó el empeño que ha tenido la militante del Centro Democrático para lograr que su partido sea “pertinente” y escuche, según él, las necesidades que pueden tener los ciudadanos.

“Es una mujer que estoy seguro de que va a liderar la bandera de esta campaña presidencial. La vamos a apoyar, esa es la palabra que se tiene que cumplir, Colombia está cansada de las consultas que se utilizan para llegar a hoy y después hacerse los locos”, apuntó.

El ahora excandidato afirmó que en estos momentos se tiene una gran oportunidad para que, a patir del liderazgo de Paloma Valencia, el país tenga una dirección diferente y se pueda encontrar una oportunidad de sumar entre distintos.

“Que no nos llegue 2050 siendo un país pobre, violento, viejo e informal”, concluyó.