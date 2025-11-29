CONFIDENCIALES

Álvaro Uribe asegura que quisiera tomarse uno o dos cafés con Francia Márquez: “Me daría mucho gusto”

El exmandatario se refirió a la vicepresidenta y aseguró que siempre la ha respetado.

30 de noviembre de 2025, 2:10 a. m.