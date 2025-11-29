CONFIDENCIALES
Álvaro Uribe asegura que quisiera tomarse uno o dos cafés con Francia Márquez: “Me daría mucho gusto”
El exmandatario se refirió a la vicepresidenta y aseguró que siempre la ha respetado.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
En su extensa entrevista con SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a los temas más candentes del país. Habló del 2026 y de la posibilidad de que llegue Iván Cepeda al poder, el sistema de salud, su familia y muchos de los protagonistas del país.
Aunque del petrismo lanzó fuertes críticas, hubo un alto funcionario del que se refirió con amabilidad. Se trata de la vicepresidenta Francia Márquez.
"Me ha parecido prudente la señora. Yo estoy en desacuerdo con el Ministerio de la Igualdad, porque la política social se puede hacer sin ese costo burocrático. Pero afortunadamente, durante todo este periodo, he respetado a la señora vicepresidenta Francia Márquez", dijo.
El exmandatario narró que un día le dijeron en el Cauca: ‘¿Usted hablaría con ella?’. Y él contestó: “Pues claro, me daría mucho gusto si ella hablara conmigo”.
El director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó si le gustaría tomarse un café con Francia Márquez y Uribe contestó: “O dos cafés...”. ¿Ahí en el Ubérrimo?, le contra-preguntó el periodista y el exmandatario aseguró: “O donde ella diga…”