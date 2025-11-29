Álvaro Uribe habla de Vicky Dávila: “La aprecio enormemente... El país le debe. Denunció la corrupción en la campaña (de Petro)”

Álvaro Uribe Vélez habló con SEMANA, tras más de tres años de mantener un prudente silencio ante los medios. En su entrevista con el director, Yesid Lancheros, el expresidente hizo serias reflexiones sobre el país y la carrera por el 2026.

El exmandatario habló con especial cariño de SEMANA y su exdirectora, la hoy precandidata presidencial Vicky Dávila. Y explicó por qué decidió romper su silencio mediático en esta revista.

“Llevaba muchos años sin dar una entrevista a un medio nacional. Solamente le hablé a mi amigo, al exministro Fernando Londoño, de algunos temas que me preguntó. Les pido comprensión a todos los medios. No ha sido por repelencia, han sido años difíciles, de mucha reflexión, de muchas dificultades, y tengo un motivo de agradecimiento”, comenzó.

Y luego agregó: “Cuando Vicky Dávila estaba como directora de SEMANA, ella y su equipo publicaron los audios del proceso que le fueron mostrando a la opinión pública que conmigo se venía cometiendo una injusticia. Por supuesto, cualquier tema que hable hoy sobre la justicia lo haré dando argumentos, pero con todo el respeto por la administración de justicia. Creo que en todo ese proceso, al que me sometí, me enfrenté, acudí y me defendí, tuve respeto por la señora juez y he mantenido respeto con ella, que me condenó en primera instancia”.

“Yo le había dicho a Vicky Dávila, cuando le negaba las entrevistas, que, cuando mi alma se atreviera a dar la primera, pues sería con SEMANA. Por eso he querido cumplir la palabra”, enfatizó el exmandatario.

El exmandatario dijo lo que piensa de la actual candidata. “La aprecio enormemente. Nadie le podrá quitar lo bailado. Cualquiera sea su decisión política, el país le debe a Vicky Dávila. En su transparencia, en su carácter afirmativo, fue quien denunció la corrupción en la campaña (presidencial de Petro). Recuerdo que eso siempre me estremeció. Yo en mis procesos judiciales y veía en esos audios que algunos decían: ‘Ya jubilamos a Uribe’. ¿Quién más?”.

También se refirió al futuro político de la derecha y la imposibilidad que se ve hoy de hacer una coalición con todos, pues —por ejemplo— Dávila ya ha dicho que no se sumaría a Abelardo de la Espriella.