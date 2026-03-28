Iván Cepeda arremete contra Federico Gutiérrez, Andrés Rendón y Álvaro Uribe desde Medellín: esto dijo

Durante la tarde de este sábado, 28 de marzo, el candidato presidencial Iván Cepeda dio un discurso desde el parque de San Antonio, en Medellín, desde donde atacó a Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad; al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Cepeda, lo que hizo en medio de sus discursos, fue recordar acciones violentas ocurridas en Antioquia para hacer referencia a la parapolítica y el narcotráfico que golpeó fuertemente esta zona de Colombia.

“Muy lejos de aquí, en el parqueadero Padilla, estaban íntimamente conectados con la gobernación en la época del señor Álvaro Uribe Vélez. Por eso, decir que en esa época este departamento se convirtió en la cuna de la parapolítica, del narcotráfico y del terrorismo de Estado, no es otra cosa que hacer la constatación de una realidad que es tan evidente como la Muralla China”, dijo el candidato a la Presidencia de Colombia.

Cepeda siguió en sus palabras para acusar directamente al exmandatario de una narrativa que no ha ayudado a la verdad histórica en Colombia.

“Tanto dolor, humillación y sufrimiento al pueblo antioqueño, entonces deberíamos comenzar esa lista por el caudillo de la extrema derecha, Álvaro Uribe, y su propósito de esa actitud negadora que tanto daño le ha hecho a la verdad en Colombia”, agregó.

Asimismo, arremetió contra las autoridades locales y departamentales asegurando: “Quiero agregar que lo que realmente le preocupa al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no es el honor de Antioquia y su gente. Lo que verdaderamente los perturba es el Pacto Histórico, de esa gran votación que el pueblo nos dio el pasado 8 de marzo”.

Iván Cepeda, candidato presidencial desde Medellín. Foto: Captura de pantalla de transmisión en vivo.

En medio de su discurso defendió su proyecto político con el que busca llegar a ser presidente de la República de Colombia.

“Y que no es un hecho aislado, sino el anuncio de lo que será el triunfo de nuestra fuerza serena y poderosa, querida Aída, el 31 de mayo en primera vuelta presidencial. Se ha comenzado a saldar una deuda histórica con el campesinado mediante la entrega de tierras, y que defienda el Pacto Histórico con convicción el acceso a la universidad pública gratuita, como un derecho y no como un privilegio”, agregó.

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Cepeda también recordó un atentado criminal que afectó una de las esculturas realizadas por el maestro Fernando Botero en esta zona de Medellín en 1995.

“Aquí en este parque, como ustedes saben, el 10 de junio de 1995, la violencia quiso imponerse sobre la vida. Una bomba instalada en la escultura, el pájaro del maestro Fernando Botero, estalló en medio de un encuentro cultural, dejando más de veinte muertos y más de doscientos heridos. Fue un acto de barbarie que pretendió silenciar la alegría, la cultura y la convivencia en esta ciudad”, dijo.