Lucho Garzón sorprendió al confesar, en vivo, lo que piensa de Gustavo Petro: “Es un seductor echando carreta”

Lucho Garzón es uno de los nombres del momento en la política colombiana. El exalcalde de Bogotá sorprendió después de que se confirmará que será la cabeza de lista del Senado por parte de Alianza Verde.

Pese a que se manejaban varios nombres de peso, como por ejemplo el de Jota Pe Hernández, Garzón recibió el respaldo y aspira llegar al Congreso en el 2026.

El exmandatario habló en El Debate de SEMANA acerca de la decisión del partido y la realidad que se vive hoy en día en el país. Por lo mismo, se refirió al presidente Gustavo Petro y confesó, en vivo, cuál es el pensamiento que tiene hoy en día sobre él, con quien compartió en su momento en el Polo Democrático.

Lucho Garzón. | Foto: Juan Carlos Sierra

“Como persona no me meto, cada uno tiene su identidad y su personalidad. Me parece que en últimas es un tipo que tiene audacia, es un seductor echando carreta”, manifestó.

Incluso, contó una anécdota de un episodio que vivió cuando llegó a la Alcaldía de Bogotá y que le ayudó a cambiar por completo la visión que tenía en aquel momento.

"A Iván Cepeda lo respaldo, con él se es injusto. Es un hombre muy comprometido con la paz. No sé ejecutando. Me parece un hombre honesto": @luchogarzon #ElDebatehttps://t.co/EU1VwzbDY5 pic.twitter.com/XQE7xyjuOj — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

Garzón comparó lo que él hizo en su momento frente a lo que ha hecho hoy en día el máximo mandatario. En su administración, según dijo, buscó nombrar a personas que en el pasado habían ejecutado y actuado de la mejor manera, algo que no ha sucedido en el actual Gobierno.

“(Petro) nombró a mucho activista desde el comienzo y estas personas están solo en eso: activismo, sean de derecha o izquierda. (…) No tiene por qué ser la dictadura de la tecnocracia, pero el activismo no puede menospreciar esto”, dijo.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El candidato al Senado, además, habló de las cosas que le han gustado del mandato que ha hecho Petro. Entre otras cosas, destacó la reforma laboral, la restitución de tierras y la reforma pensional.

Por otra parte, aseguró que en cuanto a lo negativo está su política internacional, la velocidad con la que ha manejado la reforma a la salud e hizo especial énfasis en la forma en la que el presidente confronta a quienes no están de acuerdo con él.

“La sociedad es determinante, pero cuando usted está fragmentando, es muy fregado”, expresó.

"Abelardo es un outsider que representa todo lo que la extrema derecha dice. Puede llevarnos al otro extremo donde los derechos se acaban por las derechas, y eso no lo veo bien": @luchogarzon #ElDebatehttps://t.co/EU1VwzbDY5 pic.twitter.com/D8vZb0o8Gz — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

De hecho, puso de ejemplo la forma en la que él trabajó con Juan Manuel Santos, pese a que no estaba de acuerdo con sus políticas en muchos aspectos. En ese sentido, reiteró la necesidad de convocar a la unión para encontrar puntos que beneficien a todas las partes, pero especialmente a los colombianos.

“Es importante que haya voluntad colectiva, el país necesita es eso. Yo no soy el salvador, pero sí soy un hombre que aportó y todo el mundo lo sabe”, manifestó.

"De Gustavo Petro como persona no me meto, es un seductor echando carreta. Puede ser bien complicado": @luchogarzon #ElDebatehttps://t.co/EU1VwzcbND pic.twitter.com/rIoMmyoUIZ — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025