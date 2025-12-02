Lucho Garzón contó la conversación inédita que sostuvo con Álvaro Uribe: “Tuvimos discrepancias”

En las últimas horas se conoció que Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, será cabeza de la lista al Senado de la República por la coalición de centro, entre los partidos Alianza Verde y En Marcha.

Entre tanto, Catherine Juvinao liderará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Ahora, en medio de esa noticia política, Lucho Garzón contó en El Debate de SEMANA una conversación inédita que sostuvo en su momento con el expresidente Álvaro Uribe.

Garzón se refirió puntualmente a una conversación que sostuvo con Uribe cuando era presidente de la República y él ocupaba el cargo de alcalde de Bogotá.

“Yo no lidié. Yo le dije ‘yo trabajo con usted en los consejos comunitarios’. Él lo sabe; ‘¿Pero cuánto me da?’, [Para intervenir] me dijo, media hora. Yo le dije, no jodás. A usted no lo elegí yo, pero tampoco uste me eligió a mí’. Entonces no hice consejos comunitarios, pero mi equipo sí estuvo en los consejos comunitarios que él hizo", recordó Garzón en El Debate.

Y agregó: “Él tenía una cosa de albergues [Uribe durante su mandato] que los reinsertados entraban. Y empezaron a volar albergues y yo le dije: ‘yo me puedo ir de la Alcaldía y si usted me sigue manteniendo eso, no hay seguridad. Yo no garantizo’”.

Así mismo, Garzón dijo que, en ese entonces, también trabajaba de la mano con Uribe en todo lo asociado a temas de seguridad en la ciudad.

Lucho Garzón en entrevista en El Debate de SEMANA, este martes 2 de diciembre. | Foto: Juan Carlos Sierra

“Nosotros tuvimos discrepancias porque él de todas manera tenía sus maneras y su lógica. Pero con Uribe ustedes recuerdan que siempre tuve una discusión. Porque entre otras cosas, a mí me fascinan los acuerdos con contrarios”, destacó Garzón en El Debate.