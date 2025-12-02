Suscribirse

El Debate

Lucho Garzón contó la conversación inédita que sostuvo con Álvaro Uribe: “Tuvimos discrepancias”

El exalcalde de Bogotá habló en El Debate de SEMANA.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
2 de diciembre de 2025, 5:39 p. m.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe y Lucho Garzón.
De izquierda a derecha: Álvaro Uribe y Lucho Garzón. | Foto: Getty Images/SEMANA

En las últimas horas se conoció que Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, será cabeza de la lista al Senado de la República por la coalición de centro, entre los partidos Alianza Verde y En Marcha.

Entre tanto, Catherine Juvinao liderará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Ahora, en medio de esa noticia política, Lucho Garzón contó en El Debate de SEMANA una conversación inédita que sostuvo en su momento con el expresidente Álvaro Uribe.

Habla Lucho Garzón, CABEZA DE LISTA al Senado por la Alianza Verde | El Debate

Garzón se refirió puntualmente a una conversación que sostuvo con Uribe cuando era presidente de la República y él ocupaba el cargo de alcalde de Bogotá.

“Yo no lidié. Yo le dije ‘yo trabajo con usted en los consejos comunitarios’. Él lo sabe; ‘¿Pero cuánto me da?’, [Para intervenir] me dijo, media hora. Yo le dije, no jodás. A usted no lo elegí yo, pero tampoco uste me eligió a mí’. Entonces no hice consejos comunitarios, pero mi equipo sí estuvo en los consejos comunitarios que él hizo", recordó Garzón en El Debate.

Contexto: Lucho Garzón sorprendió al confesar, en vivo, lo que piensa de Gustavo Petro: “Es un seductor echando carreta”

Y agregó: “Él tenía una cosa de albergues [Uribe durante su mandato] que los reinsertados entraban. Y empezaron a volar albergues y yo le dije: ‘yo me puedo ir de la Alcaldía y si usted me sigue manteniendo eso, no hay seguridad. Yo no garantizo’”.

Así mismo, Garzón dijo que, en ese entonces, también trabajaba de la mano con Uribe en todo lo asociado a temas de seguridad en la ciudad.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Lucho Garzón.
Lucho Garzón en entrevista en El Debate de SEMANA, este martes 2 de diciembre. | Foto: Juan Carlos Sierra

Nosotros tuvimos discrepancias porque él de todas manera tenía sus maneras y su lógica. Pero con Uribe ustedes recuerdan que siempre tuve una discusión. Porque entre otras cosas, a mí me fascinan los acuerdos con contrarios”, destacó Garzón en El Debate.

El exacalde de Bogotá también dijo que le llamaba la atención el hecho de que se pueda llegar a encontrar con el expresidente Uribe en el Congreso de la República, más allá de las diferencias que pueden tener. “Todos pensamos diferentes, pero hagamos acuerdos sobre lo básico”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Un hombre de la fiesta”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre Bolívar, pero los usuarios de X se llevaron una sorpresa

2. Marcela Reyes habló sobre insinuaciones de visitas conyugales en la cárcel: “No hay necesidad de cobrar”

3. Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

4. Nicolás Petro Burgos utilizó a sus escoltas para mover el “entramado de corrupción” en la Gobernación del Atlántico, advierte la Fiscalía

5. Vincent Kompany fue honesto: destapó la verdad sobre su posible salida de Bayern Múnich

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lucho GarzónLuis Eduardo GarzónAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.