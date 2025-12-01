“Char es un realizador fuera de serie”: Álvaro Uribe evalúa la gestión de los alcaldes. Habla de Galán, Fico y Eder

En su entrevista con SEMANA, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al panorama político del país. Habló del 2026 y de los peligros que para él entraña una eventual victoria de Iván Cepeda. También se refirió a su familia, sus hijos, su hermano y su esposa, y compartió detalles de su vida personal, de cómo ha afrontado su proceso judicial y de cómo ha encontrado en el estudio de nuevos idiomas una fortaleza.

En ese análisis político, el exmandatario también se refirió a algunos de los protagonistas de la actualidad. Además, dedicó un capítulo especial a analizar a los actuales mandatarios locales.

“Char es un realizador fuera de serie. No hablo con él hace muchos años. Tal vez desde 2020, que vino por aquí, pero le publico en mis redes muchas de esas obras que hace en Barranquilla. Es una transformación fuera de serie la de esa ciudad y lo digo sin interés político. Y Char ha logrado una cosa: él dice que ya no necesita comprar tiquetes para ir a Bogotá, porque ha logrado un presupuesto de Barranquilla que le da una especie de autonomía”, dijo sobre Alejandro Char. “Yo no hablo con él hace mucho tiempo, pero cómo uno no va a apoyar esa gran ejecución de Barranquilla”, agregó.

De Fico Gutiérrez dijo: “Federico está reparando un daño muy grande y con unos temas promisorios. Ojalá él y el gobernador de Antioquia saquen adelante Hidroituango, que nació siendo yo gobernador, para financiar al departamento en lo social, que no dependan del cigarrillo y el alcohol”.

"Un nuevo Gobierno tiene que apoyar a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia por encima de las diferencias políticas, por encima del origen político de su elección" | Foto: SEMANA

Y de Alejandro Eder aseguró: “El alcalde de Cali ha hecho una cosa inteligente, ha conversado con muchachos de la primera línea. Yo creo que ese diálogo ayuda a que esos muchachos entiendan que la violencia no es el camino. Hablo con el alcalde de Cali; lo hemos apoyado, ha habido divergencias con él. Yo he sido una especie de mediador para que entendamos sus políticas y en el partido la senadora Cabal lo ha entendido”.

También se refirió a Carlos Fernando Galán: “Al alcalde de Bogotá le ha tocado muy difícil. Lleva adelante sus obras, de corazón; a todos ellos los hemos apoyado. Con el alcalde de Bogotá siempre hemos estado prestos a que nuestros siete concejales lo apoyen en momentos de diferencias, como con la tributaria. Hubo un diálogo importante; yo le transmití, le pedí que oyera objeciones de nuestros concejales”.

El expresidente aseguró que “nosotros, de corazón, queremos el éxito de todos estos alcaldes y gobernadores, y me parece muy grave lo que ha hecho el presidente Petro. Yo traté bien a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Pregúntele a Antonio Navarro Wolff, que era de la oposición, o lo dijo el doctor Serpa en vida, que era de la oposición. O al doctor Parmenio en Nariño, o a los alcaldes de Bogotá, el doctor Luis Eduardo Garzón. Traté bien a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Me parece muy grave que el presidente Petro lo que haya hecho es montar un pugilato con aquellos que no están de acuerdo con él”.