Álvaro Uribe elogia a Lina Moreno: “Un matrimonio de 46 años y le ha tocado tanta dificultad. Nos acompaña con generosidad infinita”

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, el expresidente narró episodios personales de su vida y se refirió a su esposa y sus hijos.

Redacción Semana
30 de noviembre de 2025, 1:25 p. m.
.
Álvaro Uribe Vélez habló de su esposa, Lina Moreno. | Foto: SEMANA/ Juan Carlos Sierra

El expresidente Álvaro Uribe, en su entrevista con SEMANA, narró detalles muy personales de cómo ha vivido los últimos años de su vida. El exmandatario había tomado la decisión, durante su proceso judicial, de no dar entrevistas a medios y su conversación con Yesid Lancheros rompe casi tres años de ese silencio.

En su diálogo con el director de SEMANA, el expresidente se refirió a su familia. Habló sobre doña Lina Moreno, una de las mujeres más queridas por los colombianos.

El director de SEMANA le preguntó cómo estaba la exprimera dama. Y el exmandatario respondió: “Estresada, hombre, ella es valerosa, ¿cómo no va a estar estresada? Un matrimonio de 46 años y le ha tocado tanta dificultad, pero ahí nos acompaña a los hijos, a los nietos, a mi hermano, a su señora y a mí, nos acompaña a toda hora con generosidad infinita".

"Estresada, hombre, ella es valerosa, ¿cómo no va a estar estresada? Un matrimonio de 46 años y le ha tocado tanta dificultad" | Foto: Presidencia

El expresidente narró algunos detalles personales de su vida. Por ejemplo, contó que “uno de los temas para poder enfrentar las crisis personales y para mantener el espíritu del estudio es mantener la rutina del estudio. Por eso, nos proponemos en el partido estudiar los temas específicos que se tratan cada semana".

Contexto: “Tenemos que ganar las elecciones”: Álvaro Uribe Vélez advierte que un triunfo de Iván Cepeda en 2026 traería la “destrucción democrática de Colombia”

En esa labor, el exmandatario ha estado aprendiendo otros idiomas. “Yo madrugo mucho a estudiar portugués y francés. Ya por lo menos en portugués puedo leer las noticias, sostengo algunos diálogos, escribo algunas cositas. En francés apenas estoy aprendiendo palabritas y frases”.

"(Lina Moreno) nos acompaña a los hijos, a los nietos, a mi hermano, a su señora y a mí, nos acompaña a toda hora con generosidad infinita", dijo el exmandatario en su dialogo con SEMANA | Foto: SEMANA

En esas rutinas su esposa Lina siempre lo ha acompañado. El expresidente contó, por ejemplo, que él nunca ha parado de estudiar, ni siquiera en los momentos más duros de su proceso judicial.

“A mí me condenaron un lunes y Lina, mi señora, me dijo, estando muy tristes ambos: “¿Y vas a madrugar también a estudiar?”. “Sí, hija, tengo que mantener la rutina”, le respondí. Ahora con lo de mi hermano Santiago me volvieron a preguntar. Tengo mucho dolor, pero voy a mantener la rutina del estudio".

El exmandatario también habló de sus hijos, y los coqueteos que les hacen constantemente para que ingresen a la política

“Ellos han dicho que no y aquí hay que cumplir la palabra. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaron si iba a aceptar una postulación a la vicepresidencia, dije: yo no puedo. No me luce crear una discusión institucional. Que de pronto digan que no tengo impedimento para reemplazar al presidente, pero yo no iba a someter al país a esa discusión. Hay que cumplir la palabra, no puedo, y Tomás dijo que no y no puede".

