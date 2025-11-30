Álvaro Uribe elogia a Lina Moreno: “Un matrimonio de 46 años y le ha tocado tanta dificultad. Nos acompaña con generosidad infinita”

El expresidente Álvaro Uribe, en su entrevista con SEMANA, narró detalles muy personales de cómo ha vivido los últimos años de su vida. El exmandatario había tomado la decisión, durante su proceso judicial, de no dar entrevistas a medios y su conversación con Yesid Lancheros rompe casi tres años de ese silencio.

En su diálogo con el director de SEMANA, el expresidente se refirió a su familia. Habló sobre doña Lina Moreno, una de las mujeres más queridas por los colombianos.

El director de SEMANA le preguntó cómo estaba la exprimera dama. Y el exmandatario respondió: “Estresada, hombre, ella es valerosa, ¿cómo no va a estar estresada? Un matrimonio de 46 años y le ha tocado tanta dificultad, pero ahí nos acompaña a los hijos, a los nietos, a mi hermano, a su señora y a mí, nos acompaña a toda hora con generosidad infinita".

El expresidente narró algunos detalles personales de su vida. Por ejemplo, contó que “uno de los temas para poder enfrentar las crisis personales y para mantener el espíritu del estudio es mantener la rutina del estudio. Por eso, nos proponemos en el partido estudiar los temas específicos que se tratan cada semana".

En esa labor, el exmandatario ha estado aprendiendo otros idiomas. “Yo madrugo mucho a estudiar portugués y francés. Ya por lo menos en portugués puedo leer las noticias, sostengo algunos diálogos, escribo algunas cositas. En francés apenas estoy aprendiendo palabritas y frases”.

En esas rutinas su esposa Lina siempre lo ha acompañado. El expresidente contó, por ejemplo, que él nunca ha parado de estudiar, ni siquiera en los momentos más duros de su proceso judicial.

“A mí me condenaron un lunes y Lina, mi señora, me dijo, estando muy tristes ambos: “¿Y vas a madrugar también a estudiar?”. “Sí, hija, tengo que mantener la rutina”, le respondí. Ahora con lo de mi hermano Santiago me volvieron a preguntar. Tengo mucho dolor, pero voy a mantener la rutina del estudio".

