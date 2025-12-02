La razón por la cual la más reciente encuesta presidencial fue comparada con el programa ‘Yo me llamo’

Luis Eduardo Garzón, más conocido como ‘Lucho’ Garzón, habló con El Debate, de SEMANA. Garzón fue anunciado como cabeza de lista al Congreso de la República en 2026, hecho que ya lo pone como nuevo congresista el año entrante, pues nadie imagina que la Alianza Verde no logrará, como mínimo, un congresista en la nueva legislatura.

Garzón, fiel a su estilo cuando fue alcalde de Bogotá (2004-2007), al igual que cuando fue ministro de Trabajo durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, desde 2014 hasta 2018, aseguró que la más reciente encuesta, dada a conocer sobre la favorabilidad de los candidatos presidenciales, se parece a ‘Yo me llamo’, el programa de Caracol Televisión cuya cara más visible es la actriz Amparo Grisales.

“Yo no sé si se puede hablar de un programa de televisión acá, pero se llama ‘Yo me llamo’. Y la campaña es ‘Yo me llamo’. Yo no digo quién va a ser La Amparro Grisales, pero ‘Yo me llamo’, en últimas, es toda una cantidad de gente que se presenta y van decantando. Ya la primera encuesta liquidó a 70 de los 100, ¿no? Yeso va a ir cantándose", dijo Garzón.

“Yo creo que lo que está claro es que hay tres miradas: una izquierda que necesita el centro izquierda o el centro izquierda que necesita la izquierda; una derecha que necesita el centro derecha o viceversa. Y un centro que dice: ‘¿quién me necesita?’ Ese es el caso de Fajardo, que está diciendo: “yo estoy aquí a ver quién me necesita’. Pero esto es lo que va a quedar, no estoy diciendo que sean los nombres que estoy diciendo, estoy diciendo que es lo que sucede hoy en Chile, lo que sucedió en Honduras, lo que sucedió en Bolivia, estoy hablando de América Latina, para no meterme en Europa, pero es lo que está pasando”, explicó Garzón.

Estas fueron sus palabras sobre el particular:

Garzón también habló durante la entrevista del gobierno del presidente, Gustavo Petro. “Como persona no me meto, cada uno tiene su identidad y su personalidad. Me parece que en últimas es un tipo que tiene audacia, es un seductor echando carreta”, manifestó.

Garzón comparó lo que él hizo en su momento frente a lo que ha hecho hoy en día el máximo mandatario. En su administración, según dijo, buscó nombrar a personas que en el pasado habían ejecutado y actuado de la mejor manera, algo que no ha sucedido en el actual Gobierno.

“(Petro) nombró a mucho activista desde el comienzo y estas personas están solo en eso: activismo, sean de derecha o izquierda. (…) No tiene por qué ser la dictadura de la tecnocracia, pero el activismo no puede menospreciar esto”, dijo.

Con la designación de Lucho Garzón, La Alianza Verde ya definió sus cartas para las elecciones legislativas del 2026. El exalcalde será la cabeza de la lista al Senado, mientras que Catherine Juvinao liderará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá.

El derrotado fue el senador Jota Pe Hernández, quien tenía la idea de ocupar la primera casilla para el Senado por el respaldo que tiene en el país, pues lideró la más reciente encuesta que pagó el partido para medir a sus congresistas. Sin embargo, en la dirección le pasaron factura sus críticas al Gobierno.

La puja, después de un intenso debate interno, fue ganada por Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, sindicalista y exprecandidato presidencial, al lograr 21 de los 31 votos disponibles; Jota Pe sumó seis y Angélica Lozano obtuvo cuatro.