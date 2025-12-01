Confidenciales
Jota Pe Hernández fue derrotado: Lucho Garzón será la cabeza de lista al Senado de la Alianza Verde
Después de un intenso debate, la Alianza Verde estableció sus fichas para las elecciones legislativas del 2026.
La Alianza Verde ya definió sus cartas para las elecciones legislativas del 2026. Lucho Garzón será la cabeza de la lista al Senado, mientras que Catherine Juvinao liderará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá.
El derrotado fue Jota Pe Hernández, quien tenía la idea de ocupar la primera casilla para el Senado por el respaldo que tiene en el país, pues lideró la más reciente encuesta que pagó el partido para medir a sus congresistas. Sin embargo, en la dirección le pasaron factura sus críticas al Gobierno Petro.
La puja, después de un intenso debate interno, fue ganada por Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, sindicalista y exprecandidato presidencial, logró 21 de los 31 votos disponibles; Jota Pe sumó seis y Angélica Lozano obtuvo cuatro.