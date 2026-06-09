Lucho Garzón anuncia su voto por Iván Cepeda: “No es hora de vacilar ni de titubear”

El candidato de izquierda Iván Cepeda ha sumado nuevos apoyos. El último fue el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón. En un mensaje en X, el líder político escribió: "No es hora de vacilar ni de titubear para quienes estamos convencidos de que es preferible equivocarnos buscando la paz que, supuestamente, acertando promoviendo la guerra, la violencia y la agresividad".

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“Tampoco podemos vacilar ante quienes, en esta campaña, consideran que los derechos sociales son un gasto y no una inversión. La lucha contra la pobreza no puede tener el más mínimo recorte en los presupuestos del país”, agregó.

Luego, el exalcalde describió al candidato del Pacto Histórico a su modo: “Sé que Cepeda es un hombre incorruptible, austero y serio —demasiado para mi gusto— y, sobre todo, comprometido con las libertades individuales y colectivas que lo convierten en defensor de la democracia y de los derechos humanos. Finalmente, puedo afirmar que es un hombre que no reivindica el caudillismo ni el mesianismo que han hecho tanto daño al país desde la derecha como desde la izquierda. Por eso, Cepeda será garantía para promover el acuerdo que tanto necesita Colombia: no alrededor de su personalidad ni de su ego, sino de las necesidades del país".