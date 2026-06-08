Polémica por mensaje del candidato Iván Cepeda a quienes no les gusta Colombia: les dijo que se fueran del país. “Fatal”

Iván Cepeda, candidato presidencial, causó una fuerte polémica en redes sociales por una publicación en la que les dijo a quienes no les gusta Colombia que se fueran del país.

“Si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida:¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS?“, publicó, junto a la canción ¿Por qué no se van? de Los Prisioneros.

Si no te gusta Colombia, nuestra gente, nuestra cultura y nuestra comida:



¿POR QUÉ NO TE VAS DEL PAÍS?https://t.co/QQ86cyI5vc vía @YouTube — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 7, 2026

Lina Garrido, representante a la Cámara de Cambio Radical, criticó la estrategia del candidato del Pacto Histórico.

Este tipo de mensajes y estrategias confirman que usted va a perder. ¿Quién lo está asesorando? ¡Fatal! — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) June 7, 2026

“Este tipo de mensajes y estrategias confirman que usted va a perder. ¿Quién lo está asesorando? ¡Fatal!“, publicó la congresista en X.

La escritora Carolina Sanín, pese a que ha manifestado que votará por Cepeda, fue dura en sus redes sociales al criticar el mensaje a los que “no les gusta” Colombia.

El exvicepresidente y exsenador Humberto de la Calle aseguró que el mensaje es contradictorio con el acuerdo nacional que Cepeda propone.

Es entendible este grito de protesta. Pero como publicidad de un candidato presidencial que propone un Acuerdo Nacional, es contradictorio. Y creo que afecta la tradicional postura de IC en defensa de los derechos humanos de TODOS. https://t.co/RXbwOfWcqw — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) June 8, 2026

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, le recordó a Cepeda que el presidente Gustavo Petro no solo tiene nacionalidad italiana, sino que ha pasado temporadas en otro país.

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“¿Entonces será que su jefe Gustavo Petro que se consiguió nacionalidad italiana y pasaporte italiano y qué pasó los meses de la pandemia en Italia está pensando en irse del país?“, cuestionó.

¿Entonces será que su jefe @petrogustavo que se consiguió nacionalidad italiana y pasaporte italiano y qué pasó los meses de la pandemia en Italia está pensando en irse del país? https://t.co/htW7EPjX1z — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 8, 2026

Daniel Carvalho, representante a la Cámara, también reaccionó: “Qué feo mensaje viniendo de quien quiere ser el garante de la unidad nacional. ¿Qué pretende?“.

Qué feo mensaje viniendo de quien quiere ser el garante de la unidad nacional.

¿Qué pretende? https://t.co/F9CnMmzlXT — Daniel Carvalho (@davalho) June 8, 2026

Cecilia López, exministra de Agricultura, le dijo al candidato presidencial que nadie la saca de su país.

Senador, con todo respeto, a mi nadie me saca de mi país, así algunas cosas no me gusten. Yo me quedo en Colombia, gane quien gane. https://t.co/r8rdPXWTqG — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) June 8, 2026

“Senador, con todo respeto, a mi nadie me saca de mi país, así algunas cosas no me gusten. Yo me quedo en Colombia, gane quien gane”, trinó.

La periodista Vicky Dávila también opinó, haciendo un llamado para que los colombianos se queden en el país.

Si no te gusta el Gobierno Petro. Vota bien en segunda vuelta. NO VOTES POR CEPEDA. Y quédate en tu país, luchando por la democracia y por sacarlo adelante.



Este es el Iván Cepeda del tal “acuerdo nacional”. Así pasó en Venezuela y millones terminaron huyendo, desterrados por… https://t.co/ZhKww5dt1X — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 8, 2026

“Si no te gusta el Gobierno Petro. Vota bien en segunda vuelta. NO VOTES POR CEPEDA. Y quédate en tu país, luchando por la democracia y por sacarlo adelante. Este es el Iván Cepeda del tal ‘acuerdo nacional’. Así pasó en Venezuela y millones terminaron huyendo, desterrados por la dictadura", manifestó.

Ante la reacción de opositores y simpatizantes, el candidato presidencial no ha hecho comentarios posteriores a su mensaje en X.