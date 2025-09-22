“Soy un presidente descertificado”: así se presentó Gustavo Petro en evento de la ONU en Nueva York

Inició este lunes, 22 de septiembre, la agenda internacional del presidente Gustavo Petro en Nueva York, en donde participará en una la sesión 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Previo a su discurso central, el cual se llevará a cabo este martes, en horas de la tarde, el mandatario habló en el evento sobre el diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática: Renovar el dinamismo y el apoyo político antes de la COP30, allí se presentó de una manera que llamó la atención de los asistentes.

Dijo de manera directa el jefe de Estado, que es un “presidente descertificado por un gobierno extranjero”, al hacer referencia al castigo que recibió Colombia por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos por la lucha antidrogas.

“Yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. No sé si estará aquí, creo que no. Los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero desertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Pues yo soy y vengo aquí como presidente descertificado Incluso explícitamente”, expresó en el auditorio de las Naciones Unidas.

El 22 de septiembre iniciará la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, en su versión 80. | Foto: Getty Images

También avanzó en su intervención: “No descertificado mi gobierno, mis fuerzas armadas, mi Policía, que soy comandante en jefe, si no la persona. Es decir, el que habla el presidente de Colombia por elección popular. Y me queda un año aun de mandato”.

“Eso pasa en Colombia alrededor de un tema, las drogas, la sustancia, que determina Naciones Unidas, cuál es venenosa y cuál no. Dijo hace unos años que era la marihuana y resultó que el cannabis era menos peligroso que el alcohol, pero el alcohol no lo metió Naciones Unidas en las sustancias; porque realmente no se produce tanto en el sur del mundo sino en el norte, entonces tenemos que las sustancias son peligrosas no por la ciencia sino por si se producen en el sur o se producen por el norte”, recalcó Petro.

Además, detalló: “Estamos siendo víctimas de eso, porque han caído misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas rápidas en el Caribe latinoamericano y no latinoamericano”.