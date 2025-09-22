Suscribirse

Política

“Tenemos 10 años para hacerlo”: Gustavo Petro lanzó advertencia desde Nueva York

El martes de esta semana, el presidente de Colombia se dirigirá al pleno de la Asamblea General de la ONU.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 9:07 p. m.
El presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

En medio de la agenda que inició en Nueva York este lunes 22 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una alerta.

Fue por medio de sus redes sociales que dio detalles de un evento en el que participó, denominado ‘Diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática’.

Contexto: Petro respondió a foto en la que firmó en mármol que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Este es el trino

El jefe de Estado expresó, en una historia que publicó en su cuenta de Instagram: “La humanidad tiene que decidir sobre el poder económico, reemplazar las economías fósiles, y eso significa que el mundo tiene que cambiar, tenemos 10 años para hacerlo. No tenemos otra opción que una revolución de los pueblos”.

Publicación en su cuenta de Instagram de Gustavo Petro
Publicación en su cuenta de Instagram. | Foto: Pantallazo tomado de la cuenta de Instagram de Gustavo Petro

Este es un abrebocas de lo que será el discurso de Gustavo Petro el martes de esta semana, en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según lo que expresó la Casa de Nariño de la agenda de Petro en esa ciudad, también se abordará “el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Además de la urgencia de responder a la catástrofe humanitaria provocada por el cerco militar sobre la Franja, se prevé que en la sesión de clausura de la Conferencia para la Solución de Dos Estados —presidida por Francia y Arabia Saudita— países como Bélgica, Canadá, España y, potencialmente, Reino Unido, reconozcan formalmente al Estado de Palestina”.

x
El 22 de septiembre iniciará la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su versión 80. | Foto: Getty Images

“El cambio climático será otro asunto de gran relevancia. El cumplimiento del ODS 13 (acción por el clima) está aún lejos de concretarse; las brechas en financiación para la adaptación siguen siendo enormes y los desastres naturales golpean con mayor fuerza cada año a poblaciones vulnerables y países en desarrollo”, expresó también la Presidencia en sus canales oficiales.

Entre tanto, otro de los objetivos que tiene el Gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas es insistir en la creación de un marco global de gobernanza de la inteligencia artificial, con el fin de regular sus riesgos y asegurar su uso ético.

Contexto: Circular Roja de Interpol en contra de Carlos Ramón González. Orden de captura internacional

Por último, manifestó la Casa de Nariño: “La igualdad de género —con motivo del 30.º aniversario de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer—, la situación de los musulmanes rohinyás en Myanmar, la eliminación total de las armas nucleares y la prevención y control de enfermedades no transmisibles”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Balón de Oro 2025: Blessd cantó en vivo y estalló controversia tras eliminación del video oficial

2. El sueño americano ya cuesta más de 5 millones de dólares según estudio. Estos son los valores que más se han incrementado

3. Hallan muertos a B-King y Regio Clown, cantantes colombianos desaparecidos en México

4. “Soy un presidente descertificado”: así se presentó Gustavo Petro en evento de la ONU en Nueva York

5. Trump alista un golpe histórico: esta sería su decisión sobre Antifa y se anunciaría esta noche

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroNueva YorkAsamblea General de la ONU

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.