“Tenemos 10 años para hacerlo”: Gustavo Petro lanzó advertencia desde Nueva York

En medio de la agenda que inició en Nueva York este lunes 22 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una alerta.

Fue por medio de sus redes sociales que dio detalles de un evento en el que participó, denominado ‘Diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática’.

El jefe de Estado expresó, en una historia que publicó en su cuenta de Instagram: “La humanidad tiene que decidir sobre el poder económico, reemplazar las economías fósiles, y eso significa que el mundo tiene que cambiar, tenemos 10 años para hacerlo. No tenemos otra opción que una revolución de los pueblos”.

Publicación en su cuenta de Instagram. | Foto: Pantallazo tomado de la cuenta de Instagram de Gustavo Petro

Este es un abrebocas de lo que será el discurso de Gustavo Petro el martes de esta semana, en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según lo que expresó la Casa de Nariño de la agenda de Petro en esa ciudad, también se abordará “el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Además de la urgencia de responder a la catástrofe humanitaria provocada por el cerco militar sobre la Franja, se prevé que en la sesión de clausura de la Conferencia para la Solución de Dos Estados —presidida por Francia y Arabia Saudita— países como Bélgica, Canadá, España y, potencialmente, Reino Unido, reconozcan formalmente al Estado de Palestina”.

El 22 de septiembre iniciará la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su versión 80. | Foto: Getty Images

“El cambio climático será otro asunto de gran relevancia. El cumplimiento del ODS 13 (acción por el clima) está aún lejos de concretarse; las brechas en financiación para la adaptación siguen siendo enormes y los desastres naturales golpean con mayor fuerza cada año a poblaciones vulnerables y países en desarrollo”, expresó también la Presidencia en sus canales oficiales.

Entre tanto, otro de los objetivos que tiene el Gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas es insistir en la creación de un marco global de gobernanza de la inteligencia artificial, con el fin de regular sus riesgos y asegurar su uso ético.