Circular Roja de Interpol en contra de Carlos Ramón González. Orden de captura internacional

El exdirector del Dapre fue cobijado con una medida de aseguramiento por el escándalo de la UNGRD.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 5:45 p. m.
Carlos Ramón González, prófugo exdirector del Dapre, habría ordenado dar dinero en efectivo a Iván Name y Andrés Calle. Buscaba supuestamente que avanzaran las reformas y garantizar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Carlos Ramón González, prófugo exdirector del Dapre. | Foto: guillermo torres-semana

La Fiscalía confirmó que Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y mano derecha del presidente Gustavo Petro, tiene una orden de captura internacional.

La oficina de Interpol en Colombia notificó que en su contra se libró una circular roja para lograr su captura en cualquiera de los países que tienen convenio con este organismo internacional.

La posesión de Olmedo López en la UNGRD y de Carlos Ramón González en el Dapre se realizó el mismo día ante el presidente Gustavo Petro. Los tres fueron miembros del M-19.
El exdirector del Dapre fue cobijado con una medida de aseguramiento por el escándalo de la UNGRD. | Foto: PRESIDENCIA

“En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de julio, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González”, señaló la Fiscalía.

Carlos Ramón González fue investigado, procesado y judicializado en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Fue, de acuerdo con la Fiscalía, determinador de estos vergonzosos hechos en el gobierno del “cambio”.

Circular Roja de Interpol en contra Carlos Ramón González.
Circular Roja de Interpol en contra Carlos Ramón González. | Foto: Suministrada

La Fiscalía entregó detalles de los elementos de prueba que fueron presentados durante la audiencia de imputación de cargos y que permitieron también pedir una medida de aseguramiento en su contra. Para ese día, Carlos Ramón González ya estaba prófugo de la justicia.

Contexto: A Carlos Ramón González nadie lo está buscando; esta es la historia de la circular roja de Interpol

Logró tener un estatus de protección en Nicaragua, con documentos que fueron firmados por funcionarios del gobierno nacional, en la embajada de ese país. De esta forma permanece prófugo de la justicia de Colombia.

La circular roja de Interpol permite a las autoridades de los 120 países que tienen convenio con este organismo internacional, hacer la efectiva, en caso de que llegue a pasar por alguno de los aeropuertos o puntos fronterizos, controlados a través de este acuerdo.

Se convierte en el primer funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro con una circular roja de Interpol y se suma a otros como César Manríquez Soacha, buscado por el mismo escándalo.

Ese 21 de septiembre, el poderoso Carlos Ramón González (centro) le habría dado la orden a Olmedo López (izquierda) de entregar 3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name. Sandra Ortiz habría sido “la mensajera”.
El exdirector del Dapre fue cobijado con una medida de aseguramiento por el escándalo de la UNGRD. | Foto: FOTOs: GUILLERMO TORRES/ FOTO: Alta Consejerí­a para las Regiones.

La Fiscalía adelanta todos los actos de investigación previos a radicar el escrito de acusación en contra de Carlos Ramón González y buscar una condena ejemplar en su contra. Ya son más de seis las personas procesadas y hasta condenadas por estos hechos de corrupción.

