CONFIDENCIALES
A Carlos Ramón González nadie lo está buscando; esta es la historia de la circular roja de Interpol
SEMANA conoció un documento del Ministerio de Defensa pidiendo el estado de la circular roja de Interpol.
A Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), nadie lo está persiguiendo internacionalmente.
SEMANA conoció un documento del Ministerio de Defensa, del pasado 4 de septiembre, dirigido al presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, en el que se confirmó que el 6 de agosto se remitió un mensaje al Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones de la Secretaría General en Lyon (Francia) pidiendo el estado de la circular roja de Interpol.
La entidad respondió: “La solicitud está siendo sometida a un examen jurídico con miras a evaluar su conformidad con el estatuto y los demás textos normativos de Interpol. El grupo especializado está evaluando su solicitud y nos pondremos en contacto”. El pasado 7 de julio, ese grupo solicitó a la Justicia en Colombia ampliar la información referente a González.