Suscribirse

CONFIDENCIALES

A Carlos Ramón González nadie lo está buscando; esta es la historia de la circular roja de Interpol

SEMANA conoció un documento del Ministerio de Defensa pidiendo el estado de la circular roja de Interpol.

Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2025, 6:40 a. m.
Carlos Ramón GONZáLEZ Exdirector del Dapre
Carlos Ramón González. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), nadie lo está persiguiendo internacionalmente.

SEMANA conoció un documento del Ministerio de Defensa, del pasado 4 de septiembre, dirigido al presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, en el que se confirmó que el 6 de agosto se remitió un mensaje al Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones de la Secretaría General en Lyon (Francia) pidiendo el estado de la circular roja de Interpol.

Contexto: El nuevo golpe político a Carlos Ramón González

La entidad respondió: “La solicitud está siendo sometida a un examen jurídico con miras a evaluar su conformidad con el estatuto y los demás textos normativos de Interpol. El grupo especializado está evaluando su solicitud y nos pondremos en contacto”. El pasado 7 de julio, ese grupo solicitó a la Justicia en Colombia ampliar la información referente a González.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La derecha y centroderecha contra Petro en el 2026 enfrenta sus primeros obstáculos: egos, diferencias internas y cuentas pendientes entre partidos

2. “El país está tremendamente mal”: el exministro Rubén Darío Lizarralde se mete en la campaña presidencial de 2026

3. Los comandos de la Policía que cazaron a Otoniel ahora son perseguidos por el Clan del Golfo. Se tuvieron que ir al exilio

4. Iván Mordisco pierde fuerza: este es el disidente de las Farc más poderoso de Colombia y que amenaza la seguridad nacional

5. Lidio García, presidente del Senado, revela inédita conversación con Gustavo Petro sobre las elecciones de 2026: “No creo que me diga mentiras”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de DefensaFranciaCarlos Ramón González

Noticias Destacadas

Carlos Ramón GONZáLEZ Exdirector del Dapre

A Carlos Ramón González nadie lo está buscando; esta es la historia de la circular roja de Interpol

Redacción Confidenciales
Los dineros de la eventual venta de los lotes se entregarían a los afectados por la pirámide de David Murcia Guzmán.

David Murcia Guzmán, el cerebro de la pirámide DMG, es ahora un líder espiritual en la cárcel La Picota

Redacción Confidenciales
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

El ‘lobby’ de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder en los círculos de poder en Washington

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.