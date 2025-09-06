CONFIDENCIALES
El nuevo golpe político a Carlos Ramón González
El Consejo de Estado anuló la elección de Giovanni Leal como diputado en Santander. Se trata de su cuñado y una de las personas de mayor confianza.
El exdirector del Dapre Carlos Ramón González, asilado en Managua, donde huye de la Justicia colombiana, que lo reclama por su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, enfrentó un revés político. El Consejo de Estado anuló la elección de Giovanni Leal como diputado en Santander. Se trata de su cuñado y una de las personas de mayor confianza.
A propósito, de cara a las elecciones al Congreso de 2026, se desconoce si Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón, y exdirectiva del Sena, aspirará al Senado como lo tenía proyectado. En medio del fuerte escándalo que sacude a su esposo y que ha indignado al país, pocos realmente apuestan por esa candidatura, pero ella aún lo está pensando.