Judicial

Juez no aceptó petición del exmagistrado Alejandro Linares para suspender provisionalmente el decreto que aumentó el salario mínimo

El despacho judicial continuará con el estudio de la tutela firmada por el expresidente de la Corte Constitucional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 4:41 p. m.
El exmagistrado Alejandro Linares actúa como apoderado en la tutela contra el decreto que aumentó el salario mínimo en Colombia.
El exmagistrado Alejandro Linares actúa como apoderado en la tutela contra el decreto que aumentó el salario mínimo en Colombia. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

Por considerar que no cumple con las exigencias legales, el juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá negó la petición elevada por el exmagistrado Alejandro Linares que pedía suspender provisionalmente los efectos del decreto mediante el cual el Gobierno fijó el nuevo salario mínimo para este 2026.

“El despacho no decretará la medida provisional invocada, la cual guarda identidad con la pretensión principal de la presente acción de la acción constitucional, difiriendo la decisión de amparar o no las pretensiones que eleve el accionante a la sentencia que finiquite en primera instancia la acción constitucional invocada”, sostuvo el juzgado.

Admiten demanda contra el decreto del Gobierno Petro, que incrementó en 23% el salario mínimo

“En otras palabras, teniendo en cuenta los planteamientos de la honorable Corte Constitucional, se considera que los diez días hábiles que tiene este despacho para proferir su decisión no se hace más gravosa la situación de la accionante, por lo que, no advirtiendo la urgencia y necesidad de decretar la medida provisional solicitada, no se accederá a la misma”, concluyó el juzgado al resolver una de las principales solicitudes de la tutela firmada por el expresidente de la Corte Constitucional.

El exmagistrado, quien se presentó como apoderado de un comerciante que se habría visto notablemente afectado con el decreto expedido el 29 de diciembre, señaló que el Gobierno incurrió en un desconocimiento del mandato constitucional y legal cuando aumentó en un 23 % el salario mínimo.

Bogotá

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

Cali

Golpe a la criminalidad en Palmira: capturan a alias Jetse y El Viejo en operativo conjunto de Policía, Fiscalía y Ejército

Nación

Admiten demanda contra el decreto del Gobierno Petro, que incrementó en 23% el salario mínimo

Medellín

Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Nación

Presidente Petro citó a reunión extraordinaria al director de la DNI, Jorge Lemus, ¿saldría del cargo?

Bogotá

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

Nación

Procuraduría le pone la lupa al atentado que dejó muerto al hijo del director de la cárcel de Rivera, en Huila

Confidenciales

MinTrabajo, Antonio Sanguino, tilda de “opositor político de extrema derecha” a dirigente gremial: “Egoísmo para nada inteligente”

Macroeconomía

Los efectos de la desindexación de VIS al salario mínimo: golpe para constructoras

Nación

Salario mínimo: Consejo de Estado admitió primera demanda contra el decreto firmado por el presidente Petro

Un juez rechazó la petición del expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares de suspender los efectos del salario mínimo.
Un juez rechazó la petición del expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares de suspender los efectos del salario mínimo. Foto: Rama Judicial

Cuestionando de paso las conclusiones expuestas en el decreto para justificar el incremento del porcentaje del salario vital. En este punto, se señaló que no existe un soporte claro ni un criterio técnico para sustentar el nuevo monto.

“Un incremento en promedio del 23,7 % del SMMLV y del auxilio de transporte, decretado sin evaluar adecuadamente su impacto negativo en las mipymes —incluidas microempresas, pequeños negocios o incluso comerciantes personas naturales—y en los trabajadores informales en Colombia, requiere de la intervención inmediata del juez constitucional”, enfatiza la tutela.

Así ha crecido el salario mínimo en Colombia.
Así ha crecido el salario mínimo en Colombia. Foto: El País

Igualmente, se advirtió que se omitió por completo el debate y acuerdos entre las tres partes que siempre han participado en la deliberación (Gobierno, entes y empresarios).

“Es claro que el Gobierno Nacional invadió las competencias del Congreso, y en cualquier caso, creó una inconsistencia que deriva en una doble contabilización y pago del transporte a los trabajadores”, añade la acción judicial.

Salario mínimo: Consejo de Estado admitió primera demanda contra el decreto firmado por el presidente Petro

El nuevo monto, indica, genera “graves efectos inmediatos” para los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales.

“El Gobierno desconoció este mandato superior en la medida en que el decreto 1469 de 2025 fundamenta el aumento en el ‘salario vital’ como referente sustantivo de suficiencia material, generando una separación de las reglas a las que está sujeto el Gobierno, y por lo tanto una decisión imprevisible que vulnera el principio de legalidad, y de manera más concreta, el derecho fundamental al debido proceso”, concluye la acción judicial que seguirá su estudio en el juzgado.

Más de Nación

Nancy Ortiz, Juan Carlos Suárez y Jaime Esteban Moreno.

Habla la mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno: contó lo que le dijo su hijo tras el crimen

El exmagistrado Alejandro Linares, quien actúa como apoderado en la tutela contra el decreto que aumentó el salario mínimo en Colombia.

Juez no aceptó petición del exmagistrado Alejandro Linares para suspender provisionalmente el decreto que aumentó el salario mínimo

Captura de Jetse y El Viejo en Palmira

Golpe a la criminalidad en Palmira: capturan a alias Jetse y El Viejo en operativo conjunto de Policía, Fiscalía y Ejército

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral.

Admiten demanda contra el decreto del Gobierno Petro, que incrementó en 23% el salario mínimo

Freddy Guarín

Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus

Presidente Petro citó a reunión extraordinaria al director de la DNI, Jorge Lemus, ¿saldría del cargo?

Estos son los dos momentos en los que el bus le pasa por encima a la moto.

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

La tragedia ocurrió este 13 de enero, en horas de la mañana.

Procuraduría le pone la lupa al atentado que dejó muerto al hijo del director de la cárcel de Rivera, en Huila

Lluvias irán hasta enero del 2022 según el Ideam

Ideam advierte lluvias para el 14 de enero: estas son las zonas en las que caerá agua este miércoles

un hombre conocido como El Azulejo se encontraba en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otros vecinos y realizando disparos al aire.

Niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, Huila, asesinado en ataque criminal, iba al primer día de colegio: esto se sabe

Noticias Destacadas